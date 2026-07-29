México avanza con paso firme en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios

El mito de la digitalización e impuetsos

En México existen 180 millones de cuentas bancarias, pero solamente en el 0.2% de ellas ha realizado un pago o cobro mediante CoDi

México avanza en el pago digital con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), pero ahora falta democratizar el uso de CoDi (Cobro Digital) y Dimo (Dinero Móvil), afirmaron especialistas en el Revolution Banking México.

En el panel Pagos digitales e instantáneos: SPEI/CoDi, wallets e interoperabilidad se enfatizó que las transferencias vía SPEI que desarrolló el Banco de México (Banxico), han avanzado debido a la posibilidad de que no generan costos adicionales a los agentes económicos.

Dicha opción, misma que también tienen CoDi y Dimo, se deberá democratizar de manera conjunta entre la banca y el gobierno, coincidieron especialistas de HSBC, Banco Azteca y Banco Ve por más (BX+).

El director regional de pagos de HSBC, Carlos González Fillad, aseguró que la cuenta N2 Bis tendrá el tope de 132 mil 150 pesos mensuales, de los cuales un 30 por ciento podrá ser depósito en efectivo y el resto mediante transferencias y pagos digitales, sin exigir un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para la apertura de una cuenta bancaria.

El director de pagos digitales de Banco Azteca, Juan Manuel Ortiz Ayala, aseveró que en México existen 180 millones de cuentas bancarias, pero solamente en el 0.2 por ciento de ellas ha realizado un pago o cobro mediante CoDi.

Del total de cuentas, el 51 por ciento tiene banca digital y de este porcentaje sólo un 49 por ciento la utiliza para hacer un SPEI.

Durante el desarrollo del panel en el marco de este foro especializado, se mencionó que uno de los temores de acceder a la banca digital es “el mito de la fiscalización y el cobro de más impuestos, ante lo cual es necesario eliminar dicho estigma”.

Igualmente especificó que las aplicaciones móviles de los bancos no son muy ligeras y muchas personas no tiene un teléfono celular de alta o gama media que permita el despliegue adecuado.

En tanto, el director de proyectos, productos y canales de BX´+, Javier Torres Melgoza, aseveró que los esfuerzos de capacitación son fundamentales para que este tipo de pagos electrónicos sean más utilizados.

Los panelistas coincidieron en que se debe incrementar el pago mediante CoDi y Dimo al hacerlos más sencillos para avanzar con el modelo de pago digital, para que sea tan sencillo como deslizar las tarjetas bancarias, por lo que se han establecido acuerdos con diversas cámaras empresariales para disminuir el uso de dinero en efectivo e impulsar el pago mediante medios electrónicos.

Cabe decir que Revolution Banking recibió este año a más de 500 especialistas y directivos del ámbito bancario, financiero y tecnológico de México y AL.Pagos

Operaciones interbancarias tan solo en segundos

Cada vez que una persona abre la aplicación de su banco, escribe una cantidad y presiona el botón para enviar dinero, comienza un recorrido que normalmente permanece oculto. Aunque la operación parece ocurrir dentro del teléfono, detrás de la pantalla funciona una infraestructura creada en México hace más de dos décadas.

Se trata del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), desarrollado y operado por el Banco de México (Banxico). La plataforma comenzó a funcionar el 13 de agosto de 2004, cuando las transferencias inmediatas todavía no formaban parte de la vida cotidiana y este tipo de tecnología no se había extendido por el mundo.

Una tecnología mexicana detrás de millones de movimientos

El SPEI nació para facilitar el movimiento de recursos entre instituciones financieras. Su función es recibir las instrucciones de pago enviadas por bancos y otras entidades participantes, procesarlas y reflejar los resultados en las cuentas correspondientes.

La persona que transfiere no entra directamente al sistema. La orden se genera desde la aplicación, el portal o la sucursal de su institución financiera. Después, el banco envía la instrucción al SPEI para que los recursos sean liquidados y lleguen a la institución que administra la cuenta beneficiaria.

Banxico explica que el procesamiento agrupa diferentes órdenes y liquida los pagos, en promedio, cada 1.9 segundos. El resultado se refleja inmediatamente en las cuentas que las instituciones participantes mantienen dentro del sistema.

El SPEI no fue la primera forma de transferencia electrónica en la historia ni México inventó el movimiento de dinero entre bancos. La aportación mexicana fue el diseño de una infraestructura propia capaz de procesar pagos interbancarios prácticamente en tiempo real.

El primer día solamente procesó 138 transferencias

La historia comenzó con un volumen que hoy parecería mínimo. Durante su primer día de operación, el SPEI procesó 138 transferencias.

Exactamente 20 años después, el 13 de agosto de 2024, el sistema registró 13.8 millones de operaciones en una sola jornada. La comparación muestra cómo una infraestructura creada inicialmente para modernizar los movimientos entre instituciones terminó incorporándose a pagos cotidianos de personas, empresas y dependencias gubernamentales.