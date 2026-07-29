Sabores San Pedro, la mejor experiencia gastronómica

¡Llega al norte del país!

Sábado 24 y domingo 25 de octubre, en el Parque Diego Rivera, en San Pedro Garza García, N.L

Luego de 12 años de experiencia y con 12 eventos celebrados con gran éxito en la Ciudad de México, Sabores Polanco, el festival gastronómico más importante de America Latina, llega a Monterrey y presenta SABORES SAN PEDRO.

SABORES SAN PEDRO ha sido creado con el mismo espíritu de su predecesor: una fiesta sibarita dedicada al público que disfruta del buen comer y el buen beber y que brindará a todos los asistentes la mejor oferta gourmet. Este evento se llevará a cabo el próximo sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Parque Diego Rivera, en San Pedro Garza García, N.L.

SABORES SAN PEDRO reunirá a más de 40 restaurantes tanto de Monterrey, Saltillo, Tampico, otras ciudades y algunos cuidadosamente seleccionados de la Ciudad de México; además de más 30 prestigiadas casas y bodegas de vino entre las que destacan los vinos de Coahuila, cerveza Bohemia y más de 15 marcas selectas de destilados como tequilas, mezcales, raicilla, bacanora, etc.

Este festival representa un modelo único para el público que busca disfrutar de las cocinas de mayor exquisitez y los mejores estándares de calidad, pues con su concepto de todo incluido en el pago de un solo boleto, los comensales podrán probar en todos los stands y repetir cuantas veces gusten durante el día de su visita.

SABORES SAN PEDRO es un evento en colaboración con el Instituto Nuevo Amanecer, al cual se le destinará parte de los ingresos de este evento. Nuevo Amanecer es una institución dedicada mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral y sus familias, a través de un modelo de atención integral que impulsa su máximo nivel de autonomía y la inclusión a su entorno.

El Instituto Nuevo Amanecer es en Nuevo León un referente por la prevención, diagnóstico temprano y la atención integral de personas con parálisis cerebral y para SABORES SAN PEDRO es una distinción contar con su respaldo.

SABORES SAN PEDRO es el festín gourmet creado para sorprender y satisfacer a los paladares más exigentes; aquí se contará con una zona de catas, en donde el público podrá participar -sin costo alguno- en las distintas e interesantes catas ofrecidas por los sommeliers, maestros cerveceros, licoreros, mezcaliers, entre otros. Además, contaremos con el Atelier Aeroméxico con exclusivas experiencias gastronómicas, también habrá happenings con música en vivo y, tanto sábado y domingo, se ofrecerá un espectáculo musical, como cierre del evento.

Sin duda, en SABORES SAN PEDRO los sibaritas podrán disfrutar en un mismo lugar, de la mejor experiencia culinaria al aire libre, de su ambiente festivo, alegre y familiar, características que lo convierten en único y harán de este evento gourmet: el mejor del norte del país.