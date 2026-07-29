Muy baja su popularidad

Aunque Pese Salvador Martínez G.

A pesar de que su popularidad es la más baja desde que asumió su segundo mandato, Donald Trump se mantiene firme en su arrogancia frente a las naciones del mundo y manifiesta un desprecio propio de los peores emperadores romanos.

En una entrevista para Fox News, dijo tajante que el acuerdo comercial de América del Norte con México y Canadá, simplemente, “no me importa”.

Esto respalda su decisión manifestada el primero de julio de no prorrogar en automático el T-MEC, aun cuando seguirá vigente hasta el año 2036, pero sujeto a revisiones anuales; ni siquiera necesariamente trilaterales, pues hasta ahorita las negociaciones han sido sólo con México, excluyéndose a Canadá, el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos.

“Es decir (dijo sobre el T-MEC), la verdad es que no quiero hacerlo. Prefiero ser independiente. La cuestión es ésta: México y Canadá nos necesitan. Nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. No es importante para nosotros”.

Y esa es la mentalidad con la que el presidente convicto aplica a todas las naciones del mundo su política arancelaria, que ya le trajo respuestas firmes por parte de China, nación a la que nuevamente le incrementó impuestos a sus productos.

En este contexto, apareció ayer una encuesta de CNN que revela que el 73 por ciento de los estadounidenses considera que Trump no atiende los problemas urgentes de su nación, incluso dentro de ciudadanos republicanos.

La inflación creciente, el rechazo a la guerra iniciada contra Irán y el aumento de los precios de la gasolina son los principales temas de cuestionamiento al gobierno actual de Washington, lo que podría reflejarse en los próximos comicios intermedios de país del norte en noviembre próximo, con una pérdida de respaldo en el Senado y la Cámara de Representantes.

No se espera sensibilización alguna por parte del inquilino de la Casa Blanca y, por el contrario, como efecto de su baja en la popularidad, podría arremeter más fuerte contra Irán, invadir a Cuba o atacar a México. Así las cosas.

Susurros

En el colmo de los colmos, Gianni Infantino pretende privatizar la Copa Mundial de Futbol mediante la apertura de una empresa estadounidense dentro de un fondo de la familia Kushner, familiares de Trump.

La nueva empresa se denominaría FIFA Forward Enterprise, que concentraría los derechos de retransmisión, patrocinio, venta de boletos y licencias, además de operación de sus torneos. Nada más.

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