Fortalecen UAEMéx y gobierno del Estado de México acciones por un transporte libre de violencia

La colaboración entre instituciones impulsa una cultura de respeto, denuncia y atención oportuna en beneficio de las personas usuarias

Toluca, Méx.- Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y prevenir la violencia de género en el transporte público, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), en coordinación con el Instituto del Transporte del Estado de México y la Secretaría de Movilidad, impulsa un programa permanente de capacitación dirigido a operadores del transporte público y del sistema universitario.

El director de Movilidad y Transporte Universitario de la UAEMéx, Juan Roberto Calderón Maya, explicó que esta estrategia forma parte del trabajo conjunto que mantienen ambas instituciones y responde al compromiso social de la Universidad de contribuir, mediante la investigación, la formación y la vinculación, a la atención de problemáticas que impactan a la sociedad.

Detalló que el curso tiene como propósito sensibilizar a las y los operadores sobre las distintas manifestaciones de la violencia de género, promover un trato digno y respetuoso hacia las personas usuarias, así como fortalecer una cultura de prevención que trascienda la capacitación y se refleje en el ejercicio cotidiano de su labor.

Calderón Maya señaló que diversas investigaciones desarrolladas por la UAEMéx identifican al acoso y al hostigamiento como algunas de las expresiones de violencia más recurrentes en el transporte público, situación que afecta principalmente a mujeres y niñas. Por ello, enfatizó la importancia de fortalecer la cultura de la denuncia y difundir los protocolos de actuación que permitan brindar atención oportuna y eficaz a las víctimas.

Asimismo, destacó que la Universidad aporta evidencia científica, estadísticas y proyectos de investigación que contribuyen a la toma de decisiones y al diseño de políticas públicas encaminadas a mejorar la movilidad y garantizar espacios más seguros para la población.

Añadió que, de manera paralela, la UAEMéx fortalece sus propias acciones institucionales mediante la certificación del personal operador del Sistema Potrobús y la implementación de protocolos para prevenir, atender y canalizar casos de violencia de género dentro del transporte universitario.

Por su parte, el vocal ejecutivo del Instituto del Transporte del Estado de México, Ricardo Delgado Reynoso, indicó que el objetivo de estas capacitaciones es prevenir las agresiones sexuales y otras formas de violencia que pueden presentarse durante los traslados cotidianos de las personas usuarias del transporte público.

Explicó que esta estrategia se desarrolla de manera coordinada con distintas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de la Mujer y la UAEMéx, con el propósito de fortalecer la seguridad, la prevención y la confianza de las y los usuarios del servicio.