Prevención y denuncia, claves para combatir la trata de personas: especialista de la UAEMéx

Toluca, Méx.- La prevención, la denuncia y el acceso a información confiable son herramientas esenciales para enfrentar la trata de personas, una de las violaciones más graves a los derechos humanos y uno de los ilícitos más lucrativos a nivel mundial, afirmó Abraham Osorio Ballesteros, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, el universitario señaló que esta fecha busca sensibilizar a la sociedad sobre un delito que con frecuencia permanece oculto, además de promover acciones que contribuyan a prevenirlo y fortalecer la protección de los derechos humanos.

Explicó que la trata de personas se presenta bajo diversas modalidades, como la explotación sexual, el engaño mediante falsas ofertas de empleo, la captación a través de redes sociales y plataformas digitales, así como la intervención de grupos delictivos que utilizan la coacción para obligar a las víctimas a realizar distintas actividades.

Asimismo, indicó que las mujeres, niñas, adolescentes y personas jóvenes se encuentran entre los sectores con mayor vulnerabilidad, particularmente cuando enfrentan condiciones de desigualdad social y económica, factores que incrementan el riesgo de ser captadas por redes dedicadas a este delito.

Osorio Ballesteros destacó que algunos cambios de comportamiento en adolescentes y jóvenes, el uso inusual o excesivo de redes sociales y la participación en actividades ajenas a sus hábitos cotidianos pueden constituir señales de alerta.

Por ello, subrayó la importancia de que madres, padres de familia, docentes y personas cuidadoras mantengan una comunicación cercana y permanezcan atentos ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo su integridad.

Respecto a las consecuencias que enfrentan las víctimas, explicó que estas trascienden el ámbito físico y generan secuelas psicológicas, económicas y sociales que pueden prolongarse durante años, además de vulnerar su dignidad y sus derechos fundamentales.

El especialista universitario señaló que las instituciones gubernamentales cuentan con mecanismos de atención y denuncia, mientras que diversas organizaciones de la sociedad civil ofrecen acompañamiento y apoyo a las personas afectadas.

En este sentido, enfatizó que denunciar situaciones sospechosas permite visibilizar la magnitud del problema, fortalecer las políticas públicas y diseñar estrategias de prevención y atención más efectivas.

Sostuvo que las instituciones de educación superior desempeñan un papel estratégico en la prevención de este delito mediante la generación y difusión del conocimiento. Destacó que la UAEMéx impulsa actividades de divulgación, campañas de sensibilización, conferencias y acciones formativas dirigidas a informar a la población, especialmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sobre los riesgos de la trata de personas y el uso responsable de las plataformas digitales.