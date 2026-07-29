¡Ups! ¿Pedirá la presidenta Sheinbaum pruebas de lo que afirman, denuncian, desde el Pentágono?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Ese evento ocurrió antier en el corazón del Pentágono de EU. Ahí estuvieron los más altos cargos de Guerra y de Seguridad norteamericanos, encabezados por su titular, Pete Hegseth, uno de los colaboradores más cercanos al presidente Donald Trump.

Fue justamente un acto para entregar la Medalla por Defensa en la Frontera Mexicana y así reconocer a militares por su labor de contención y combate a cárteles de la droga y la delincuencia organizada que dominan en México.

En representación del gobierno de los Estados Unidos habló ahí, frente a todos, Stephen Miller, asesor principal de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien afirmó que en el México presidido por Claudia Sheinbaum simplemente “el sistema judicial no funciona, el sistema político no funciona, el sistema legal no funciona…”

Y eso ocurre, agregó, “porque los cárteles controlan territorios y tienen la capacidad de matar, extorsionar y secuestrar a cualquier que se interponga en su camino”.

El asesor consideró que la decisión de Trump de designar a ocho cárteles mexicanos como organizaciones terroristas fue por demás acertada a fin de permitirle al gobierno todo de EU, pero en especial al Departamento del Tesoro, las agencias, al Ejército y a la Marina de EU, combatirlos hasta exterminarlos.

“Los cárteles mexicanos de la droga no sólo exportan muerte masiva en forma de narcóticos a nuestro país, sino que también exportan sofisticadas organizaciones criminales, cuyo objetivo es desestabilizar nuestra democracia”, acusó, denunció, Miller.

Creada en 1918 para premiar a las tropas de EU que participaron en la operación en México, liderada por el general John Pershing, para capturar al revolucionario Francisco Villa, entre 1916 y 1917, la Medalla por Defensa en la Frontera Mexicana fue restaurada por el presidente Donald Trump en 2025.

Hoy, esa medalla es con la que se reconoce a los militares de EU destacados en la frontera con México para evitar que los cárteles mexicanos introduzcan drogas y no desestabilicen la democracia en EU, subrayó Miller.

En el México presidido por Claudia Sheinbaum, y descrito por él, impera la barbarie plena, la bestialidad y el desgobierno, dominado por cárteles.

Miller no se quedó solo con ese diagnóstico. Sostuvo que las organizaciones criminales mexicanas están al mismo nivel del Estado Islámico y Al Qaeda, que para los estadounidenses, sus medios, sus instituciones, sus asociaciones, significan todo el espanto posible, luego del ataque a las torres gemelas en Nueva York, un atentado que les cambió la vida y sus esquemas de seguridad interna y externa.

Pero a diferencia de esos grupos, recordó el asesor, los cárteles mexicanos no operan a miles de kilómetros, sino “a escasos metros” de la vida y actividades, operaciones cotidianas del gobierno y son la causa de muerte de miles y miles de estadounidenses anualmente.

Con estos alcances, y en este contexto, lo dicho por el asesor Miller desde el Pentágono de EU no es cualquier denuncia ni una imputación marginal. Fue una acusación directa desde el centro del poder del Estado de EU hacia el gobierno de México. El de la 4T. Ni más ni menos.

¿Exigirá la presidenta Claudia Sheinbaum pruebas de las acusaciones?

Hay que recordar que quien calla otorga, concede, acepta.

Marina del Pilar quiere imponer a Julieta Ramírez

Con la enorme piedra al cuello de sus escandalosas negociaciones para convertirse en informante (espía) del FBI a fin de que no la capturen y extraditen para ser juzgada en EU, la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila ha integrado una cuadrilla de asalto electoral, integrada con sus más cercanos, para intentar imponer la candidatura de la senadora con licencia Julieta Ramírez a la gubernatura de BC, advierte Darío Benítez, ex alcalde de Tecate, militante del PES y muy cercano a César Hank Inzunza.

Ese grupo, agregó el ex alcalde, tienen la instrucción de hacer hasta lo imposible para que las encuestas de Morena favorezcan a la senadora Ramírez con la Coordinación de Defensa de la Transformación que se convertirá luego, en forma automática, en la candidatura a la gubernatura del estado.

Marina del Pilar, denuncia el ex edil, quiere a toda costa imponerle a Morena la candidatura de Julieta porque así garantizaría su impunidad.

Por ello, ya armó su cuadrilla de asalto electoral con Netza Jáuregui, reconocido como el más cercano a la mandataria saliente, ex secretario de Bienestar; va en el grupo Jaime Cantón, diputado local por la diversidad, ex secretario particular de la gobernadora y la diputada Alejandra Ang Hernández, ex secretaria de Bienestar, a quien agentes de EU pescaron cuando intentó cruzar la línea con 40 mil dólares en efectivo bajo el pretexto de que “se le olvidó dejarlos en casa”.

A todos los anteriores -enumera Benitez– se agrega la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante -cuyos hijos e hija se han hecho millonarios con prestanombres-, y va también el ex alcalde priista de Mexicali, Francisco Pérez Tejada, encargado de recaudar de fondos para la campaña de la senadora Julieta Ramírez.

Esto igual ha sido advertido por el ex gobernador morenista y ex senador, Jaime Bonilla, hoy líder del PT en BC, y abierto opositor de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. El ex gobernador ya ha dicho que su candidata para suceder en el cargo a Marina del Pilar, es la exalcalde de Tijuana, Monserrat Caballero.

Una alianza que beneficiará a miles de familias

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. -la AMPI-, y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE -el Fovissste-, pactaron un nuevo modelo de vinculación entre el sector público y la iniciativa privada especializada.

Con Jenny Althair Rivas Padilla -presidenta de AMPI- y Jabnely Maldonado Meza –vocal ejecutiva del Fovissste- en el liderazgo, van a que miles de familias mexicanas accedan a una vivienda a través de la profesionalización del sector inmobiliario.

Este esfuerzo común generará una atención altamente capacitadora para facilitar y agilizar esquemas de financiamiento del Fondo de la Vivienda y así optimizar el acceso de derechohabientes a beneficios del sector inmobiliario y las instituciones públicas de vivienda.

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