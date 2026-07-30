Trabajadores de Sapase clausura tres tomás clandestina de agua en Ecatepec

En la colonia Buenavista

Ecatepec, Méx.- Elementos de la policía municipal, con respaldo de Fuerza de Tarea Marina, brindaron seguridad perimetral durante el operativo “Cero Tomas Clandestinas” efectuado por personal del organismo de agua Sapase, que dejó la clausura de tres tomas instaladas de manera ilegal en la colonia Buenavista.

Durante la intervención se hallaron las tres tomas clandestinas en tubería de cuatro pulgadas en una zona de área verde la Sierra de Guadalupe, que conectaba a varias mangueras que suministraban el líquido a 60 viviendas.

De acuerdo con información del organismo de agua Sapase, se detectaron baja presión en las líneas de distribución en esta zona, lo que afectó el tandeo en las comunidades y evitaba que llegara el caudal de forma regular a los hogares, por lo que se realizó un rastreo para identificar la causa.

Al realizar recorridos y despliegue en las inmediaciones de las líneas principales de distribución, se ubicaron las tres conexiones clandestinas, que abastecían a cerca de 60 viviendas.

Tras la clausura, se cortaron diversas mangueras que suministraban a los domicilios y cuyos propietarios deberán regularizar el suministro del líquido ante el organismo municipal de agua potable.