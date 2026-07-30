Inconformidad de pacientes de diálisis por el cambio de clínicas

Incertidumbre en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Los pacientes de la Clínica 194 ubicada en este municipio expresaron su preocupación e inconformidad ante la decisión de trasladar el servicio de hemodiálisis a otras unidades, una medida que les fue notificada con apenas una semana de anticipación y sin que, en ningún momento, se les consultara o se tomara en cuenta la opinión.

Asi lo expresaron pacientes en voz de Roberto «N», luego de expresar que «la hemodiálisis no es un servicio que pueda modificarse sin considerar el impacto que tendrá en los pacientes y sus familias. Muchos de nosotros llevamos años recibiendo atención en la unidad donde nos encontrábamos, donde hemos logrado establecer una rutina y una relación de confianza con el personal de salud que conoce nuestros antecedentes médicos y nuestras necesidades», dijo.

Por otra parte, afirmó que «el nuevo sitio al que se pretende trasladar el servicio, representa una preocupación adicional, ya que se encuentra considerablemente más lejos para la mayoría de los pacientes, lo que implicará mayores tiempos de traslado, gastos económicos y un desgaste físico importante para personas que, por su condición de salud, ya enfrentan grandes desafíos diariamente» insistió .

Los enfermos renales destacaron que «existe inquietud porque, según la información que ha circulado entre los pacientes, el inmueble donde se brindará la atención era anteriormente una bodega que fue adaptada para ofrecer el servicio de hemodiálisis», remarcaron.

Finalmente, puntualizaron que «esto ha generado dudas sobre si cuenta con todas las condiciones, autorizaciones y permisos necesarios para operar con la seguridad que un tratamiento de esta naturaleza exige», concluyeron.

Existe una gasera a pocos metros del lugar y un verificentro casi enfrente del lugar y consideramos que no es lo más correcto para nosotros.