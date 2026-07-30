Autorizan en Tlalnepantla registro de la Casa de Buenavista Cultura

Tlalnepantla, Méx.- Durante sesión de Cabildo, las y los integrantes del Ayuntamiento aprobaron por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio de uso y destino del inmueble de propiedad municipal en el fraccionamiento Bellavista Satélite, el cual pasa de estar registrado como Centro Comunitario a ser reconocido formalmente como Casa de Cultura Bellavista Satélite. En la asamblea de ediles trascendió que este inmueble permaneció en abandono durante la administración municipal anterior y que la oficialización del recinto fortalece la identidad comunitaria, consolida la oferta de talleres e infraestructura cultural y asegura un espacio permanente dedicado a promover las artes y la sana convivencia familiar.