Oapas arrancó su curso de verano “Hidro Detectives 2026”

Fortalecen cuidado del agua en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Con el propósito de fortalecer la cultura del cuidado y uso responsable del agua desde la infancia, el gobierno a través del OAPAS en coordinación con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), dio inicio al curso de verano Hidro Detectives 2026, en el que participan más de 50 niñas y niños que durante tres semanas realizarán talleres, experimentos, actividades recreativas y dinámicas ambientales enfocadas en la preservación del recurso hídrico.

El director general de OAPAS, Gregorio Ramos, destacó que este curso es impulsado por el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, ya que hablar del agua es hablar de la vida, por lo que resulta fundamental fomentar desde la niñez hábitos de cuidado y aprovechamiento responsable de este recurso.

En el parque Naucalli, señaló que las niñas y los niños tienen la capacidad de convertirse en promotores del cuidado del agua dentro de sus hogares y comunidades, al aprender acciones sencillas pero de gran impacto, como cerrar una llave que se deja abierta, reportar o reparar fugas, reutilizar el agua y comprender el valor que tiene este recurso para el bienestar de todas y todos.

Durante el arranque del curso también se presentó el Ágora del Agua, un sistema demostrativo de captación de agua de lluvia instalado por el Gobierno del Estado de México, a través de la CAEM, con el objetivo de mostrar de manera didáctica el ciclo natural y urbano del agua.

El director del OAPAS explicó que esta infraestructura permite captar, almacenar y reutilizar el agua pluvial. Como ejemplo, comentó que la lluvia registrada la noche anterior permitió llenar dos tinacos con capacidad de cinco mil litros cada uno, demostrando el potencial que tiene la captación de lluvia como alternativa para el aprovechamiento sustentable del recurso.