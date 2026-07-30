La Original Banda El Limón tendrá boda!!!Espectáculos jueves 30, Jul 2026
- En una escena por demás romántica
- Carlos Lizárraga, le pidió matrimonio a su novia Astrid Vázquez
“Aquí Es”, Carlos Lizárraga Berges, nieto de Salvador Lizárraga e integrante de la Original Banda El Limón, hizo realidad la historia del sencillo de la Banda, y en una escena por demás romántica le pidió matrimonio a su novia Astrid Vázquez, frente al castillo de la Bella Durmiente en Disneyland.
Carlos, quien toca la tambora dentro de la Original Banda El Limón, se encuentra feliz y completamente enamorado tal y como lo dice la canción…
“Aquí es y eres tú a quien voy a querer
Eres tú lo que mi corazón siempre pedía
Por eso quiero que seas tú el amor de mi vida”
Felicidades a la pareja y mientras se llega el día del enlace matrimonial, La Banda seguirá con su gira tanto en México como en Estados Unidos.