La Original Banda El Limón tendrá boda!!!

En una escena por demás romántica

Carlos Lizárraga, le pidió matrimonio a su novia Astrid Vázquez

“Aquí Es”, Carlos Lizárraga Berges, nieto de Salvador Lizárraga e integrante de la Original Banda El Limón, hizo realidad la historia del sencillo de la Banda, y en una escena por demás romántica le pidió matrimonio a su novia Astrid Vázquez, frente al castillo de la Bella Durmiente en Disneyland.

Carlos, quien toca la tambora dentro de la Original Banda El Limón, se encuentra feliz y completamente enamorado tal y como lo dice la canción…

“Aquí es y eres tú a quien voy a querer

Eres tú lo que mi corazón siempre pedía

Por eso quiero que seas tú el amor de mi vida”

Felicidades a la pareja y mientras se llega el día del enlace matrimonial, La Banda seguirá con su gira tanto en México como en Estados Unidos.