COAA y Art Show en Vivo impulsan Lìsnú

En pro del medio ambiente y la cultura

Un centro para el desarrollo de las artes construido con Agablock en Oaxaca

Por Arturo Arellano

En San Pablo Güilá, Oaxaca, el proyecto Lìsnú avanza como una propuesta que une arte, comunidad e innovación material. La iniciativa, impulsada por COAA en alianza con Art Show en Vivo, busca construir un centro regenerativo comunitario con Agablock, un material elaborado a partir de residuos de la destilación del agave.

“En COAA somos una constructora y llevamos a cabo proyectos de consultoría arquitectónica y diseño utilizando nuestra experiencia y materiales regenerativos”, explicó Alejandro Montes González, fundador del Consultorio de Asesoría Arquitectónica, al describir la lógica de trabajo de la empresa.

La colaboración con Art Show en Vivo amplía la dimensión pública de Lìsnú al conectar la obra con una red cultural de visibilización y acompañamiento. Montes Gonzáñez destaca que, la plataforma cultural se suma para amplificar la historia del proyecto y vincularlo con una visión de conservación del patrimonio biocultural.

Sobre Art Show en Vivo señaló que “el entretenimiento también puede generar un impacto positivo y colaborar con COAA nos enorgullece porque la empresa está transformando la industria de la construcción mediante materiales regenerativos de alto rendimiento”.

Agablock y economía circular

El fundador de COAA presentó la empresa social mexicana, como una que transforma bagazo y vinaza del agave en Agablock, un material de construcción regenerativo y de bajo carbono. La propuesta busca reducir emisiones, evitar la contaminación de suelos y agua, y abrir posibilidades para vivienda asequible y sostenible en comunidades productoras de agave “En COAA, abrazamos la economía circular. Nuestro compromiso con la sostenibilidad va más allá de palabras; reciclamos y reutilizamos materiales de manera inteligente”, señala.

A esto añade que uno de los ejes centrales de Lìsnú es su vínculo con la comunidad de San Pablo Güilá y con las cinco comunidades del ejido que respaldan la iniciativa. El proyecto fue aprobado por asamblea y se sostiene también mediante tequio, es decir, trabajo colectivo y voluntario de las familias.

“La obra ya está en pie. Cimentación, muros de mampostería de piedra y armado de la nave productiva”, detalló, al subrayar que la alianza acompaña el cierre de brechas físicas para llegar a un espacio cultural utilizable.

Trayectoria de COAA

La historia de COAA empezó en 2010, cuando Alejandro Montes González fundó el despacho desde la casa de sus padres, en una colonia de autoproducción al sur de la Ciudad de México. Desde entonces, su trabajo ha transitado por la consultoría arquitectónica, la experimentación con bambú y el desarrollo de prototipos con residuos del mezcal.

En 2013, el arquitecto trabajó en Santa Catarina Minas, Oaxaca, donde conoció técnicas ancestrales para reutilizar vinaza y bagazo en la construcción. Más tarde desarrolló un primer prototipo de tierra compactada con residuos de mezcal, publicó el libro Mezcal y Tierra y fortaleció su formación en espacios como la ETH Zúrich y la UAM Xochimilco.

“Creemos que abrazando la cultura con el medio ambiente se puede sumar a un desarrollo mejor de las comunidades, ya que ambas cosas son indispensables”, dijo, destacando el sentido del proyecto. La apuesta de COAA y Lìsnú es mantener la esencia cultural de Oaxaca con obras levantadas con materiales locales, sin recurrir al ladrillo convencional de cemento.

En esa idea se concentra el valor de la alianza: no solo levantar un edificio, sino sostener una forma de construir que dialogue con el territorio, la memoria y la vida comunitaria. Lìsnú se perfila así como un espacio donde convergen innovación material, responsabilidad social y cultura viva.

Hitos clave en su historia

-2012: Alejandro se especializó en cubiertas ligeras con bambú, marcando su interés en los materiales locales y su integración en tecnologías aplicadas.

-2013: Trabajó en Santa Catarina Minas, Oaxaca, junto a constructores locales, aprendiendo la técnica ancestral de utilizar vinaza y bagazo, residuos del mezcal, como materiales para la construcción. Este aprendizaje transformó su visión de la arquitectura y el propósito de COAA.

-2016: Aparición en el archivo digital del pabellón de México, en la Bienal de Venecia «Despliegues y ensambles» .

-2017: Con el apoyo del FONCA, desarrolló el primer prototipo de tierra compactada utilizando residuos de mezcal, y publicó su libro Mezcal y Tierra, el cual documenta estos avances.

-ETH Zúrich: Durante su estancia en la Cátedra de Construcción Sostenible, perfeccionó estas técnicas, estableció metodologías sostenibles y obtuvo su maestría en Ciencias y Artes para el Diseño en la UAM Xochimilco.

La alianza busca dar proyección pública a un proyecto comunitario de San Pablo Güilá que transforma residuos del mezcal en materiales regenerativos para levantar infraestructura cultural, territorial y social. “Creemos que abrazando la cultura con el medio ambiente se puede sumar a un desarrollo mejor de las comunidades”.