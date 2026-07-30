Grupos delictivos venden a desarrolladoras viviendas despojadas

Mafia inmobiliaria

También las usan para rentarlas temporalmente a migrantes o como hospedajes en aplicaciones

Despojadores de viviendas han encontrado en el ramo inmobiliario una nueva forma de obtener ganancias millonarias, pues los predios o inmuebles arrebatados a sus dueños son vendidos ilegalmente a desarrolladoras, que los ponen en venta o construyen nuevos edificios.

Hay otros casos de inmobiliarias que forman parte de esta mafia que se dedica a legalizar los bienes despojados y ponerlos en venta mediante presuntos remates judiciales que son falsos, afirmó el abogado Marco González, quien ha identificado a 36 empresas involucradas en esta modalidad, lo que ha derivado en la detención de 14 personas.

El especialista, quien se ha dedicado a documentar este fenómeno delictivo, explicó que estas redes publican o replican anuncios de predios o inmuebles ofertados en páginas como Century 21 o Inmuebles 24, para hacer creer que ellos tienen la legítima propiedad.

Enganchan a personas con promesas

Los delincuentes comienzan a enganchar a las personas con promesas de que en 10 meses los inmuebles quedarán libres de cualquier litigio.

Uno de los casos que tiene documentados es el de una víctima a la que le cobraron 300 mil pesos como enganche de un inmueble previamente despojado y le mostraron documentos falsos como escrituras para sustentar que ellos tenían la propiedad, aunque todo era mentira. Mientras tanto, los verdaderos dueños del predio mantienen un litigio para acreditar su propiedad.

El abogado señaló a un sujeto de nombre Marcos Serrano como uno de los operadores de la red de despojo, quien se hace pasar por empleado de un banco y ofrece soluciones a los deudores de hipotecas.

Rentas temporales a migrantes

Rodrigo Meneses, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que incluso los delincuentes usan los predios despojados para rentarlos de forma temporal a migrantes o como hospedajes en aplicaciones.

Para lograr eso, explicó, tramitan de manera inmediata la regularización de los sitios y luego los ofrecen a las desarrolladoras, que sabiendo de este modus operandi, pueden hacerse de predios a bajo costo.

“En todo esto, una de las grandes preguntas que nos hacemos es qué tanto la práctica del despojo está contribuyendo a que se construyan nuevos espacios en la ciudad; qué tanto las nuevas construcciones y plazas comerciales se están desarrollando sobre bienes que originalmente fueron despojados a sus legítimos propietarios”, dijo.

Modus operandi

Integrantes de la concentración de vecinos en la colonia del Valle aseguraron haber identificado un patrón que, según sus testimonios, se repite en distintos casos de despojo de viviendas en la alcaldía Benito Juárez.

Alicia Camp, integrante de Copaco Del Valle, explicó que, con base en la información recabada entre vecinos, personas recorren las colonias tocando timbres para verificar si las viviendas permanecen habitadas y medir el tiempo de respuesta.

“Van tocando timbres, esperan cuánto tardan en responder y se retiran. Días después, cuando se cercioran de que no hay habitantes en el predio, regresan para invadirlo”, afirmó.

Integrantes de la concentración de vecinos en la colonia del Valle aseguraron haber identificado un patrón que, según sus testimonios, se repite en distintos casos de despojo de viviendas en la alcaldía Benito Juárez.

Alicia Camp explicó que, con base en la información recabada entre vecinos, personas recorren las colonias tocando timbres para verificar si las viviendas permanecen habitadas y medir el tiempo de respuesta.

“Van tocando timbres, esperan cuánto tardan en responder y se retiran. Días después, cuando se cercioran de que no hay habitantes en el predio, regresan para invadirlo”, afirmó.

Añadió que también han detectado que los grupos presuntamente buscan inmuebles habitados por adultos mayores, propiedades con problemas sucesorios o viviendas cuyos propietarios presentan adeudos en el pago del impuesto predial.

Camp señaló que, de acuerdo con la información obtenida por los vecinos, algunas personas intentarían acreditar la posesión de un inmueble mediante el pago del predial durante varios años, por lo que llamó a mantener la documentación de las propiedades en regla y cumplir con las obligaciones fiscales.

Ante el aumento de denuncias, vecinos comenzaron a integrar un censo de casos de despojos en la capital, que será entregado a la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) para visibilizar la problemática.