Shows de Harry Styles auguran derrama económica de hasta 3,000 millones de pesos

De acuerdo con la CANACO

Se perfila como uno de los acontecimientos de entretenimiento en vivo más relevantes del año

La residencia que tendrá Harry Styles en el Estadio GNP Seguros, presentada por OCESA, se perfila como uno de los acontecimientos de entretenimiento en vivo más relevantes del año, tanto por su dimensión artística, como por el impacto económico que generará para la Ciudad de México.

De acuerdo con estimaciones de la CANACO elaboradas a partir de residencias recientes de artistas internacionales en el Estadio GNP Seguros, el evento generará una derrama económica de entre 2,550 y 3,000 millones de pesos, con un escenario central cercano a 2,800 millones de pesos.

Con seis presentaciones programadas y siendo la mayoría de ellas sold out, la residencia reunirá entre 378,000 y 390,000 asistentes, consolidando a la capital del país como uno de los principales destinos de espectáculos en vivo de América Latina, además de ser la segunda ciudad de la región y el destino con más shows en esta parte del mundo de la aclamada gira Together, Together.

La actividad económica derivada de estas presentaciones se distribuirá en diversos sectores estratégicos, entre los que están:

• Hotelería: 350 a 400 millones de pesos

• Restaurantes y bares: 250 a 300 millones de pesos

• Transporte: 100 a 150 millones de pesos

• Comercio y souvenirs: 150 a 200 millones de pesos

• Otros servicios: 100 a 150 millones de pesos

Esto representará un impulso significativo para las industrias de alojamiento, gastronomía, movilidad, comercio, entretenimiento y servicios desde el 31 de julio (fecha en la que se realizará el primer concierto) hasta el término de la residencia el 10 de agosto, fortaleciendo la economía local y beneficiando a miles de negocios vinculados al turismo y al consumo.

El alcance del evento es tal que incluso trasciende a la propia Ciudad de México, pues de acuerdo con información de Ticketmaster México, se anticipa que alrededor del 60% de los asistentes se desplazará para asistir a los conciertos en la capital, generando una estancia promedio de entre dos y tres noches, fortaleciendo además la ocupación hotelera, la actividad restaurantera y el consumo en comercios locales y otros servicios como el transporte público y privado.

El interés por la residencia también se reflejó en el tráfico digital, pues durante el anuncio de las fechas de Together, Together de Harry Styles en México, más de 1.1 millones de personas visitaron Ticketmaster, confirmando la enorme expectativa que ha generado el regreso del artista británico y el atractivo internacional de la residencia al ser una de las siete ciudades del mundo que eligió el cantante para presentarse durante 2026.

En cuanto a la convocatoria del artista, destaca el perfil de su audiencia, ya que se estima que el 60% de los asistentes serán mujeres, mientras que el 35% tendrá menos de 25 años, reflejando la capacidad de la música en vivo para conectar con nuevas generaciones y poner en movimiento segmentos dinámicos para el consumo cultural y turístico.

La residencia de Harry Styles reafirma el papel de la Ciudad de México como uno de los mercados más importantes para el entretenimiento en vivo a nivel mundial y confirma la capacidad de los grandes espectáculos de convertirse en motores de desarrollo económico, generación de empleos, promoción turística y fortalecimiento de la industria cultural.