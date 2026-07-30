Ordena SEP cerrar escuelas privadas que se ostente como militarizadas

Rechazo a toda expresión de violencia

Mario Delgado pidió a autoridades educativas estatales revisar autorizaciones para detectar posibles irregularidades

Tras el trágico caso de Dafne Zapata, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Tamaulipas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó que ninguna institución educativa que se ostente como “militar” o “militarizada” podrá operar en el ciclo escolar 2026-2027.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó a las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México que, para el próximo 31 de agosto, deberá garantizarse que no existan planteles que presten servicios educativos bajo estos términos o cualquier otro que haga referencia a una instrucción o disciplina de carácter militar.

Esta medida da seguimiento al pronunciamiento emitido por la SEP el pasado 24 de julio, en el que advirtió que la educación militar corresponde exclusivamente a las instituciones formadoras de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional (GN).

A través de un oficio dirigido a las secretarías de educación estatales y de la Ciudad de México, el titular de dicha dependencia, Mario Delgado, ordenó revisar todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgados a planteles privados para detectar posibles irregularidades.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, las autoridades locales deberán realizar una revisión exhaustiva de los planteles que operen bajo este tipo de modalidades y, en caso de detectar instituciones que se ostenten como “militares” o “militarizadas”, proceder a la suspensión de actividades e iniciar los procedimientos administrativos para su clausura definitiva.

La Secretaría de Educación Pública también ordenó proteger los derechos de los estudiantes que pudieran resultar afectados por sus medidas.

Para ello, instruyó que las escuelas entreguen inmediatamente toda la documentación académica de sus alumnos, incluidos certificados parciales o totales de estudios y cualquier otro documento necesario con el objeto de garantizar la continuidad de sus trayectorias educativas en otros planteles.

Deberán devolver pagos para el próximo ciclo escolar

Además, estableció que los centros educativos deberán devolver los recursos pagados por las familias por conceptos como reinscripciones, uniformes, útiles escolares u otros servicios que no hayan sido prestados.

Delgado afirmó que dicha decisión responde a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, modelo educativo que, dijo, coloca en el centro el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como el respeto a los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz.

“No puede haber una verdadera transformación educativa si permitimos cualquier expresión de violencia. La Nueva Escuela Mexicana impulsa una educación humanista que promueve el diálogo como vía para resolver las diferencias, fortalece la cultura de paz y protege, por encima de todo, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes”, señaló el funcionario.

La SEP sostuvo que la prestación de servicios educativos bajo denominaciones o modalidades de carácter militar resulta incompatible con los fines y principios del Sistema Educativo Nacional, debido a que la formación militar está reservada exclusivamente a las instituciones educativas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional.

La instrucción deberá cumplirse antes del arranque del ciclo escolar 2026-2027, programado para el próximo 31 de agosto.

¿Cuántas escuelas militarizadas existen en México?

Aunque no existe un padrón nacional actualizado, investigaciones periodísticas han documentado que al menos 15 escuelas militarizadas cuentan con algún tipo de registro oficial y operan bajo un reglamento emitido en 1943, una normativa considerada obsoleta por especialistas.

Tras los recientes casos de violencia registrados en algunas academias, la SEP inició una revisión nacional para determinar cuáles cumplen con la legislación vigente y cuáles deberán dejar de operar.

Caso Dafne Zapata: tres personas detenidas

Por otra parte, la investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, quien falleció apenas cuatro días después de ingresar a la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, continúa en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Hasta ahora, tres personas han sido detenidas por su presunta participación en los hechos: el director de la academia, Jorge Luis ‘N’; una instructora identificada como Estrellita ‘N’; y Danna Yanina ‘N’, una joven de 18 años quien presuntamente se desempeñaba como instructora auxiliar durante el campamento.

El caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio, mientras que las autoridades judiciales analizan la posible responsabilidad de las personas involucradas. La detención de los directivos y personal del plantel ocurrió después de que familiares y exalumnos señalaran presuntas prácticas de violencia y maltrato dentro de la institución.