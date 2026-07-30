Alerta El DIF nacional por vacantes falsas de empleo en redes sociales

Diversificación de modalidades de estafa

El IMSS advierte de anuncios apócrifos que ofrecen supuestas afiliaciones al instituto

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) alerta a la población sobre publicaciones falsas que circulan en redes sociales a nombre de esta institución en las que se ofrecen vacantes de trabajo que solo buscan engañar y estafar a las personas.

El DIF Nacional aclara que dichas ofertas no guardan relación alguna con el Sistema Nacional DIF, por lo que llama a la población a extremar precauciones y reportar cualquier intento de fraude al teléfono 55-9315-3000 donde podrán recibir más información, orientación y atención, o bien, consultar las redes oficiales de la institución: Facebook: SNDIF; X: @dif_nmx; Tik Tok: @dif_nacional; Instagram: @dif_nacional y la página web: www.gob.mx/difnacional.

Esta advertencia surge luego de que personas usuarias de las redes sociales reportaron a este organismo los anuncios en los que se prometen empleos como asistentes de recolección de datos, 100 por ciento remotos y con horarios flexibles, con sueldos mensuales atractivos.

Las infografías se anuncian con titulares llamativos como “Vacante desde casa”, “Únete a DIF y trabaja en línea” y “DIF contrata 2026”, los cuales no cuentan con los logos oficiales del DIF Nacional ni con el diseño institucional del gobierno de México, o de los Sistemas DIF estatales o municipales. Estos perfiles falsos suelen ser cuentas con pocos seguidores y se dirigen a enlaces ajenos a gob.mx.

Por lo anterior, el DIF Nacional hace un llamado a la población a no caer en estas publicaciones, no proporcionar información personal, no dar documentos oficiales ni datos bancarios a páginas o perfiles sospechosos que utilicen el nombre de instituciones públicas para cometer este tipo de fraude y denunciarlos.

Con estas acciones, el DIF Nacional refrenda su compromiso con la población, priorizando la protección de la economía familiar de los sectores más vulnerables para evitar que sean víctimas de extorsión o afectaciones a su patrimonio. Asimismo, la institución reafirma su deber con la seguridad de los datos personales, alertando oportunamente para evitar el mal uso de identidades o documentos en actividades ilícitas.

Anuncios que ofrecen afiliaciones falsas al IMSS

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó sobre la circulación de anuncios falsos en redes sociales que ofrecen supuestas afiliaciones a la institución mediante pagos a terceros. La advertencia, realizada por el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, pone el foco en una práctica que aprovecha la necesidad de cobertura de personas que trabajan por cuenta propia o que buscan acceder a los beneficios de la seguridad social por vías no oficiales.

De acuerdo con la entidad, estas publicaciones ofrecen afiliación mediante pagos inusualmente bajos, que van de 200 a 650 pesos. Además, algunas recurren a modelos piramidales en los que se promete una reducción de costos si se incorporan más personas al supuesto esquema de afiliación.

La relevancia sectorial de la alerta está en que el riesgo no termina en la pérdida económica para quien paga a un intermediario. Según el IMSS, las empresas involucradas no existen y simulan relaciones laborales para registrar de forma indebida a personas que buscan acceder a la seguridad social. En términos prácticos, esto puede generar una falsa percepción de aseguramiento: el usuario cree estar protegido, pero su registro depende de una relación laboral inexistente y puede ser cancelado cuando la institución detecta la irregularidad.

¿Cómo afecta el fraude al sector salud?

El IMSS fue explícito en el efecto de estas prácticas: cuando identifica este tipo de registros, las afiliaciones son canceladas de inmediato y los supuestos asegurados dejan de contar con cobertura. La frase utilizada por Zoé Robledo —“No desaparecen empleos, desaparecen fraudes”— resume la posición institucional frente a estos casos.

Para el sector salud, esta precisión es importante. La cancelación de afiliaciones irregulares no debe leerse únicamente como un proceso administrativo. También puede implicar interrupciones en el acceso a servicios, incertidumbre para las personas y una mayor carga de aclaraciones en los canales institucionales. Aunque el comunicado no detalla casos específicos ni cifras de personas afectadas, sí advierte que quienes aceptan estas ofertas pueden verse involucrados en conductas irregulares sin saberlo y perder su dinero.

El punto de fondo es que la afiliación al sistema de seguridad social no puede depender de gestores informales, intermediarios o supuestas empresas que simulan vínculos laborales. En un sistema donde la cobertura es la puerta de entrada a servicios y prestaciones, la regularidad del registro es un componente esencial de protección.