Sones de la Tierra estrenará 33 nuevas obras en El Cantoral

Los estrenos de música de concierto estarán a cargo de la Orquesta Mexicana de las Artes

El programa busca fortalecer la creación musical en México

El Laboratorio de Creación de Músicas Tradicionales y de Concierto (LabSACM), impulsado por el Centro de Música Tradicional de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), presentará 33 obras inéditas en el ciclo Sones de la Tierra, integrado por tres conciertos que se realizarán en El Cantoral.

El proyecto reúne 19 piezas de música tradicional y 14 obras para orquesta de cámara, creadas por la primera generación del laboratorio, conformada por 39 compositoras y compositores provenientes de nueve estados del país.

Los estrenos de música de concierto estarán a cargo de la Orquesta Mexicana de las Artes, bajo la dirección de Jesús Medina, los domingos 2 y 16 de agosto, a las 12:00 horas. En tanto, el 14 de octubre se llevará a cabo el Jolgorio Huasteco & Jarocho, que reunirá a más de 60 músicos tradicionales para interpretar las nuevas composiciones y clausurar las actividades de LabSACM.

Durante ocho meses, las y los participantes recibieron formación de destacados creadores, entre ellos Arturo Márquez y Gerardo Tamez, además de especialistas en música tradicional y de concierto, en un proceso que dio como resultado 74 obras originales inspiradas en los sones huastecos y jarochos.

El programa busca fortalecer la creación musical en México, promover el diálogo entre la música tradicional y la de concierto, así como impulsar el talento de nuevas generaciones de compositoras y compositores.

Las presentaciones tendrán como sede El Cantoral, donde el público podrá conocer estas obras de nueva creación como parte de una iniciativa gratuita de la SACM para preservar y enriquecer el patrimonio musical del país.