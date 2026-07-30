La lactancia materna es un compromiso compartido por toda la sociedad

Toluca, Méx.– «La lactancia materna es un proceso maravilloso; no solamente es una dinámica biológica de alimentación o nutrición, sino una de las formas más naturales de crear vínculos familiares», afirmó la egresada de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), educadora perinatal y doula, Claudia Ivvet Fiesco Chicho, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

La especialista explicó que la evidencia científica respalda los múltiples beneficios de la leche materna, entre los que destacan el fortalecimiento del sistema inmunológico, el desarrollo de una microbiota saludable y la disminución del riesgo de diversas enfermedades tanto durante la infancia como en la vida adulta.

No obstante, señaló que uno de los principales desafíos para mantener la lactancia materna es la desinformación. De acuerdo con Fiesco Chicho, la mayoría de las mujeres que interrumpen este proceso no lo hacen por una imposibilidad biológica, sino por la falta de acompañamiento, información o redes de apoyo.

«Existen creencias que llevan a pensar que una madre no puede alimentar a su bebé; sin embargo, únicamente alrededor de cinco por ciento de los casos presentan una condición médica que impide la lactancia. Además, la leche materna se adapta de manera constante a las necesidades del bebé: cambia conforme crece, según el momento del día e incluso de acuerdo con su estado de salud. Su calidad no disminuye con el tiempo; por el contrario, evoluciona para acompañar el desarrollo del niño», explicó.

Asimismo, enfatizó que la lactancia materna trasciende el ámbito familiar, ya que constituye un fenómeno social estrechamente relacionado con las políticas públicas, las condiciones laborales y las prácticas culturales. Por ello, hizo un llamado a la comunidad universitaria a reconocer que todas las profesiones pueden contribuir a generar entornos más favorables para las madres lactantes.

Finalmente, Claudia Ivvet Fiesco Chicho subrayó que garantizar una lactancia materna exitosa y sostenible requiere del compromiso de toda la sociedad. Consideró que fortalecer las redes de apoyo, promover información basada en evidencia científica y generar entornos laborales, familiares y comunitarios más sensibles permitirá que más mujeres puedan ejercer este derecho y brindar a sus hijas e hijos los beneficios de la leche materna durante sus primeros años de vida.