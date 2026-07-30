Derechos de las audiencias… no hay forma de esconder el intento de censura

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Este nuevo proyecto que viene detrás de la protección de los derechos de las audiencias es, quizá, la más grande, social y políticamente más riesgosa manzana envenenada que Claudia Sheinbaum simplemente no podrá tragar, afirman expertos y opositores.

Y advierten que por eso, pronto entenderá que quien no puede tragarse algo, se ahoga.

Ella, afirman, simplemente no puede no saber que no es la primera vez en intentar censurar a los medios en México. Y que quienes lo intentaron en al menos los últimos 20 años fracasaron, como ella fracasará, aseguran.

Porque no hay forma en que pueda lograrlo, subrayan.

Y no lo logrará porque imponer censura a medios sería cancelar la libertad de expresión e información, que son esenciales para la libertad de opinión en el país y poder actuar y vivir en democracia.

El debate abierto entre senadores y diputados, líderes políticos de la oposición y del oficialismo luego de que en la mañanera del martes se anunció desde Palacio Nacional que quedaba abierto un sondeo para establecer 5 Lineamientos con sus respectivas restricciones, sanciones y castigos para garantizar un supuesto Derecho de las Audiencias, prendió de inmediato.

Quienes ya vivieron en el pasado reciente otros intentos similares que, igual que ahora, buscaban imponer mecanismos de censura y control a medios, advierten que en este país va a ser difícil que prospere una intentona de imposición autoritaria para el sometimiento de medios.

Historia, composición, experiencia electoral y política, tamaño poblacional y localización geográfica y geopolítica hacen imposible que la censura de medios opere en México.

Con una percepción de un 79% de los mexicanos que se consideran a sí mismos parte de la clase media…

Con más del 80 por ciento de los 130 millones de mexicanos que viven en el medio urbano, ciudades con acceso a amplios servicios informativos y de redes sociales y medios digitales donde lo mismo un albañil, un maestro o un alto ejecutivo bancario se informan en su celular…

Con un 95% de la población de 15 años y más que sabe leer y escribir, según datos oficiales del Inegi, tienen esas opciones, mientras que la tasa de analfabetismo se ubica entre el 4% y el 4.7%…

Y con un 55% al 60% que acude a las urnas en cada proceso electoral…

Y luego de que en las más recientes elecciones de ese porcentaje el 54% votó por Morena, PT y Verde y 46% restante por PAN, PRI y MC…

Pero sobre todo con una posición geográfica dentro del norte del hemisferio y con una frontera de 3 mil kilómetros con el país más avanzado en todos los rubros y con un flujo poblacional fronterizo diario de millones de personas, y por otros medios entre ambos países…

Y con el intercambio económico como el que tienen Estados Unidos y México…

Con una población mexicana de unos 30 millones localizada en EU…

Es simplemente una locura intentar imponer censura a medios en México.

Si ahora lograra la presidenta Claudia Sheinbaum imponerles a los mexicanos su ley censura, ¿cómo aplicaría esos lineamientos de derecho de las audiencias al flujo informativo que llegaría a México desde las grandes cadenas informativas y noticiosas de EU, como CNN o CBS o Fox o Netflix o decenas más? ¿Cómo lo haría con las cadenas y medios que llegan desde Europa o de otros continentes?

Cualquier intento de sometimiento o sanción a esas cadenas, de callar a ese flujo informativo internacional tendría una reacción inmediata en otros niveles.

Sin duda, esta ley censura encubierta por lineamientos a derechos de las audiencias es una manzana envenenada de tamaño inconmensurable que la presidenta Sheinbaum no podrá tragar.

Entenderá que México no es Cuba ni Nicaragua, o Corea del Norte donde la censura informativa y las dictaduras operan porque no existen las condiciones de historia, tamaño poblacional y circunstancias de nuestro país.

A todo lo expuesto anteriormente habría que sumarle la reacción social que tendría en México donde los estallidos sociales brotan inesperadamente.

Mier pide esperar consulta; PAN, PRI y MC: la prensa, el último contrapeso

Frente a la ola de advertencias opositoras que ven en estos lineamientos del Derecho de las Audiencias un intento de imponer una ley censura a México por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, el líder de Morena en el Senado, el poblano Ignacio Mier, convocó a propios y contrarios a esperar los resultados de la consulta pública ya en marcha sobre el tema “para hacer planteamientos y, enriquecer las propuestas”.

Mientras, el debate es en el vacío, dijo.

Y les indicó que a esta consulta que concluirá el 21 de agosto, están invitados todos los medios de comunicación impresos, electrónicos, redes sociales, el propio gobierno, así como especialistas que tienen conocimiento en materia de radiocomunicación y telecomunicaciones.

Los senadores José Máximo García -del PAN-, Néstor Camarillo -de MC- y Manuel Añorve -del PRI- consideraron tramposa esa consulta cuando lo que se busca es dar un “un golpe mortal” a la prensa libre en México y porque ello es una respuesta al hecho de que la prensa se ha convertido en el último contrapeso de la Presidencia de la 4T.

“Los nuevos lineamientos de los derechos de las audiencias no buscan defender a los ciudadanos, sino establecer un mecanismo de control autoritario para callar a las voces críticas y usar multas y retiro de concesiones como un mecanismo de presión para someter a quienes no se arrodillan ante su narrativa…

“Quieren silenciar el pacto de Morena con el crimen organizado, el narcogobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa y el escándalo de Marina del Pilar en Baja California, con sus grabaciones”.

¿Qué sector de la población ha pedido estos lineamientos de protección de las audiencias cuando los ciudadanos pueden ver y escuchar lo que quieren y si no quieren, pues simplemente cambian de canal o de estación de radio o los apagan?, preguntaron los opositores para dejar en claro que esta iniciativa surge desde la Presidencia y que lo que busca es censurar medios.

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