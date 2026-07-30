¿Se sostendrá la alianza de Morena?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Morena vive un momento preocupante como partido político, donde sus alianzas se fragmentan y se corre el riesgo de llegar a los comicios de 2027 debilitado.

Ya los partidos Verde y del Trabajo habían mostrado hace no mucho tiempo que estaban dispuestos a una nueva negociación para fines de alianza, donde Morena no fuese el dueño del pastel y ellos tengan que conformarse con una raquítica rebanada del mismo.

Mostraron su valía como aliados de Morena y la importancia de ellos dentro de la sociedad, cuando los verdes se negaron a avalar la reforma política y de esa forma no se concretó la pretendida reforma constitucional.

El PT también ver su rebeldía, aunque finalmente cedió.

Pero si algo está claro es que la ambición de los aliados creció y que requieren de un reparto más equitativo, ya que ellos se encuentran seguros de su crecimiento electoral y de ser un factor determinante para las necesidades de Morena.

Apenas el año pasado, Verde y PT decidieron ir solos en la contienda por los ayuntamientos en Veracruz y el resultado les satisfizo, ganando el mayor número de municipios en toda su historia electoral en esa entidad.

Con ese equipaje, los dos aliados de Morena se le plantan al partido mayoritario, exigiendo mayores tajadas del apetitoso pastel que representan las 17 gubernaturas en juego y más de un centenar de alcaldías de importancia, incluidas una treintena de capitales estatales que estarán en disputa el año próximo.

Tanto el Partido Verde como el del Trabajo decidieron apostar por cartas suyas para la selección de candidatos en los 17 estados, por lo que anotaron algunos de los candidatos en el registro de defensores de la cuarta transformación, de dónde saldrán los potenciales candidatos a gobernadores y gobernadoras, dependiendo del género.

Así lo hicieron y hasta firmaron una nueva alianza con vistas al 2030, misma que ahora se tambalea.

Por inicio de cuentas, los del Partido Verde anticiparon la designación de su candidata al gobierno de San Luis Potosí, en la persona de la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, lo que choca con la política antinepotismo de Morena.

Sin embargo, los dirigentes de Morena decidieron que San Luis Potosí no formaría parte de la alianza para el 2027, dejando en libertad al Verde de ir solo o con otro tipo de aliados.

En Baja California, para el registro de aspirantes se permitió que la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero fuese incluida, por parte del PT, lo que la ubicó como una de las favoritas, ya que se trataba de una alianza entre Morena, el PT y el Verde, pero ahora resulta que por sus diferencias con el dirigente estatal del PT, Jaime Bonilla, la gobernadora Marina del Pilar Ávila pide que se desaparezca la alianza.

Ante este panorama surgen signos de indisciplina en otras entidades más que forman parte de la alianza.

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El asunto del fraude en los exámenes de la UNAM amenaza con tomar dimensiones que no se puedan controlar. Las autoridades deben actuar con decisión, para evitar la pérdida de espacios en la máxima casa de estudios del país… Adán fue el causante de la expulsión de la familia del Edén y su tocayo, López Hernández, sigue causando conmoción en el Senado de la República por sus ausencias y presencias. Es toda una “ave de las tempestades” de la que el coordinador de los senadores se debe sacudir.

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Los dos aliados de Morena se le plantan al partido mayoritario, exigiendo mayores tajadas del apetitoso pastel que representan las 17 gubernaturas en juego y más de un centenar de alcaldías de importancia, incluidas una treintena de capitales estatales.

PATA

Adan Augusto López Hernández sigue causando conmoción en el Senado por sus ausencias y presencias. Es toda una “ave de las tempestades” de la que el coordinador de los senadores se debe sacudir.