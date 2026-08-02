Más de dos infantes pierden la vida cada día en accidentes de tránsito

Seguridad vial infantil, desafío urgente en México

Estos siniestros continúan siendo la principal causa de muerte entre personas de 5 a 29 años, según la OMS

En México, más de dos niñas y niños pierden la vida cada día en accidentes de tránsito, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La cifra equivale a una realidad alarmante: cada 10 horas, una familia enfrenta la pérdida de un menor en un hecho que, en numerosos casos, pudo haberse evitado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que los siniestros viales siguen siendo la principal causa de muerte entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 5 y 29 años, lo que convierte a la seguridad vial en un desafío urgente de salud pública.

Sin embargo, especialistas señalan que aún persisten errores frecuentes relacionados con el uso de los sistemas de retención infantil, como elegir un modelo que no corresponde a la edad, el peso o la estatura del menor, instalarlo incorrectamente o considerar que los trayectos cortos representan un riesgo menor.

Con el objetivo de acercar información basada en evidencia y promover una mayor cultura de prevención, Chicco organizó un encuentro virtual gratuito para madres, padres y personas cuidadoras, en el que se compartieron recomendaciones para reforzar la protección de niñas y niños durante los traslados cotidianos.

La sesión estuvo a cargo de Alma Cruz, directora de MUNLI, psicóloga, maestra en Salud Pública e instructora certificada en Seguridad del Niño Pasajero (I-CPST), quien explicó que la mayoría de los errores se relacionan con cinco prácticas recurrentes:

Utilizar un sistema de retención inadecuado para el peso y la estatura del menor.

Instalar el autoasiento sin seguir las indicaciones del fabricante.

Dejar el arnés demasiado flojo.

Sustituir prematuramente el sistema de retención por el cinturón de seguridad del vehículo.

Relajar las medidas de protección durante recorridos cortos.

“Hablar de seguridad vial infantil no debería ser una conversación exclusiva de especialistas. Muchas lesiones graves pueden evitarse cuando las familias tienen acceso a información clara y confiable para proteger a sus hijos», señaló Rossana Terán, Marketing Manager de Chicco.

La especialista destacó que la prevención no comienza en el momento del accidente, sino mucho antes: desde la elección del autoasiento y la forma en la que este se utiliza todos los días.

Los niños, usuarios vulnerables

De acuerdo con algunos estudios, los siniestros viales son una de las causas principales por la que niños menores de 14 años pierden la vida. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2021) señala que en América Latina cada media hora muere un niño víctima de un siniestro vial.

En México, de acuerdo con la información de decesos por siniestros de tránsito (INEGI, 2020), durante el año 2019 murieron 783 niños menores de 14 años en algún accidente de tránsito, es decir, del orden de 2 niños cada 24 horas. La tabla 1 muestra la distribución de la forma de viaje de estos 783 niños que perdieron la vida en un siniestro vial. Llama la atención la cantidad de niños que fallecen como usuarios de motocicletas.

De acuerdo con OMS, sólo 53 países cuentan con una norma técnica para regular el uso de los Sistemas de Retención Infantil, México no está entre ellos.

Para atender el problema de los niños viajando sin un SRI en particular, y de la seguridad vial en general, hace falta también legislar y contemplar los siguientes conceptos:

– Incluir dentro de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial delitos contra la seguridad vial, como la omisión de socorro y la conducción temeraria, entre otros.

Incluir en el Código Penal Federal y de los Estados la conducción temeraria como delito grave (doloso).

Definir legalmente el concepto de conducción temeraria. Algunos países lo hacen en función de un rango de velocidad por arriba de los límites máximos permitidos, cuando se conduce bajo los efectos de las drogas y el alcohol, o bien, cuando se conduce el vehículo sin una licencia válida.

Considerar la inclusión dentro de la definición de conducción temeraria el que un niño viaje sin un SRI.

Si producto de la conducta tipificada como conducción temeraria ocurre un siniestro vial y resultan personas muertas, tipificar el delito como homicidio doloso. Cuando provoquen lesiones graves con discapacidades permanentes, tipificarlo como intento de homicidio. Como se mencionó anteriormente, algunos países ya lo han hecho y se puede aprender de su experiencia.

Conclusión

La seguridad vial de los niños debe ser una prioridad principal de los usuarios de las vialidades, de los responsables políticos, de las autoridades, de la sociedad en su conjunto y de las propias familias. ¡Hagamos algo ya!