Alice Oseman despidió con sus fans Heartstopper

En en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Llegó a nuestro país como parte del cierre internacional de la saga, en una celebración que reunió a 1500 lectores.

Por: Asael Grande

La espera terminó. La visita de Alice Oseman, creadora de Heartstopper, se reunió con sus fans en el majestuoso Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en un evento que se convirtió en uno de los momentos culturales más importantes del año para la comunidad lectora y LGBTQ+.

Por primera vez en el país, Oseman llegó a nuestro país como parte del cierre internacional de la saga, en una celebración que reunió a 1500 lectores en un espacio diseñado para compartir, escuchar y despedir una historia que ha marcado a toda una generación. Se trató de un encuentro donde el entusiasmo, la comunidad y el cariño por los personajes fueron los protagonistas.

Además del evento central, los organizadores invitaron al público a prepararse con toda la energía para vivir este momento: desde sus mejores outfits hasta los freebies y dinámicas que tomaron forma entre la comunidad. Fue una tarde llena de sorpresas, emoción, despedidas y celebración colectiva.

Nacida en Kent en 1994, Oseman, quien consiguió su primer contrato editorial a los 17 años y publicó su novela debut, Solitario (2014), a los 19, visiblemente emocionada de encontrarse con sus fans, dijo: “nunca pensé que la historia de Heartstopper se fuera a convertir en algo tan importante para las personas, yo solamente quería contar una historia sobre mí Nick Nelson y Charlie Spring, de cómo se conocieron, pero no puedo que no sólo significa algo para las generaciones jóvenes, sino también para personas de otras edades, entonces, es bastante especial escuchar cuando alguien se me acerca y me dice que Heartstopper le ha ayudado a superar situaciones en su vida, es algo que es invaluable y especial para mí”.

La publicación del sexto volumen marca el cierre definitivo de la aclamada saga de novelas gráficas protagonizada por Nick y Charlie. Para conmemorar el final de esta travesía, Oseman emprendió una gira internacional de firmas que desató la euforia en América Latina, incluyendo paradas masivas en Buenos Aires y en el Teatro de la Ciudad, en México, donde miles de lectores hicieron largas filas para despedir la historia que les enseñó que el amor sano y la autoaceptación son posibles: “creo que algo muy importante de Heartstopper es el sentido de comunidad, no sólo se trata de una historia de romance entre Nick y Charlie, también es sobre un grupo de amigos, personas que son muy diferentes entre sí, pero que de todos modos comparten experiencias y se apoyan; a las personas que necesitan un abrazo les digo, ‘encuentren su grupo, encuentren su comunidad, y cuídense entre ustedes, apóyense, den su fuerza’, porque es, precisamente, de esa comunidad, y de ese grupo de amigos, que proviene la alegría que necesitamos para salir adelante en la vida”.

Con una sólida bibliografía que incluye títulos fundamentales como Radio Silencio, Nací para esto y Sin amor (ganadora del premio YA Book Prize), el legado de Oseman está más que asegurado. Recientemente galardonada con un doctorado honorífico por la Universidad de Kent, la autora cierra el ciclo de Heartstopper, dejando un vacío en sus seguidores, pero también un estándar dorado para la narrativa joven del siglo XXI: “le diría a Alice Oseman de diez años de edad: ‘sigue adelante, vamos a hacer algo bueno, seguir un sueño’; creo que está bien escuchar tu voz interna, simplemente me gusta plasmas una historia en la forma que yo quería; lo que necesitamos todos es amor”.

Como parte del espíritu de Heartstopper, su visita a México también buscó generar un impacto real en la comunidad. Durante el evento se instaló un punto de recolección de donaciones donde los asistentes aportaron alimentos y productos no perecederos, los cuales serán entregados a Manos Amigues, un comedor comunitario LGBTQ+ en la Ciudad de México que brinda apoyo a personas en situación vulnerable.

Con esta visita, Heartstopper no solo se despidió de sus lectores: se celebró como una historia que trascendió las páginas para convertirse en un fenómeno cultural y comunitario. Ciudad de México fue el escenario donde esta historia, finalmente, se cierró… pero también donde su impacto continuará.

La publicación del sexto volumen marca el cierre definitivo de la aclamada saga de novelas gráficas protagonizada por Nick y Charlie.