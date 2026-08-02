Cuautitlán Izcalli no merece que los gobierne un ignorante, señala el empresario Axell García

Rechazo a una elección

Cuautitlán Izcalli, Méx.- “Si hay reelección, habrá revolución”, así lo expresó el líder transportista y ex alcalde de este municipio, Axell García Aguilera, al reiterar que el actual presidente municipal morenista Daniel Serrano no conoce ni vive la problemática que padecen los izcallenses.

“Cuautitlán Izcalli no merece que los gobierne un ignorante y mentiroso. Daniel Serrano utiliza 22 millones de pesos para el área de Comunicación Social que los gasta al puro estilo priista con una bola de chayoteros (reporteros) que escriben todo lo que él dice y quiere”, abundó.

García Aguilera insiste: “El de Daniel Serrano es un pésimo gobierno que tiene todas las calles destruidas y se pone a pavimentar en temporada de lluvias. Es un estúpido que no escucha razones”.

La disputa entre Axell García y Daniel Serrano se debe por un predio de 15 mil 600 metros cuadrados ubicado en el Parque de Las Esculturas. Mientras García argumenta ser el dueño legítimo, la Fiscalía recuperó el terreno a favor del patrimonio municipal.

El alcalde Daniel Serrano ha desestimado las acusaciones, afirmando que defenderá el patrimonio del municipio. Ha manifestado total disposición para resolver la situación por la vía jurídica ante los tribunales correspondientes, negando además cualquier pacto o apoyo político previo con el empresario de transportes durante su campaña electoral.