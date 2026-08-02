El PAN está listo para enfrentar procesos electorales: Anuar Azar

Descarta alianzas partidistasPor Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- La estrategia del Partido Acción Nacional (PAN) es clara: mantener sus bastiones políticos y obtener triunfos electorales en varios municipios del Estado de México en las elecciones del próximo año, ello sin alianzas partidistas. «Acción Nacional va con todo y por todo en el 2027».

La dirigencia estatal, encabezada por Anuar Azar Figueroa, detalló que la estrategia se centrará en postular perfiles ciudadanos y liderazgos para reconstruir el histórico «corredor azul» de la zona metropolitana.

Las dirigencias nacional y estatal han definido una lista de demarcaciones estratégicas que concentran sus esfuerzos de retención y reconquista de territorios mexiquenses. El PAN está más unido y fuerte para enfrentar los procesos electorales del 27”, afirmó Azar Figueroa.

Para Morena, dicen los panistas, será imposible ganar territorios gobernados o con amplio dominio albiazul como Huixquilucan (donde las encuestas internas colocan al PAN con ventajas competitivas considerables), Atizapán y Metepec

Una prioridad para el PAN del Estado de Mexico es ganar para el próximo año de la mano ciudadana,municipios como son Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Coacalco e Ixtapaluca, entre otros.