Necesario blindar los programas sociales en Edomex: David Parra

Cercanía de procesos electorales

Valle de México.- Ante la cercanía de los procesos electorales en la entidad mexiquense, es necesario blindar los programas sociales para evitar su uso con fines políticos, impedir la coacción del voto y garantizar que los apoyos lleguen de forma transparente a las personas que de verdad lo necesitan, sin condicionamientos partidistas.

Así lo expresó en entrevista el luchador social David Parra Sánchez, al tiempo de puntualizar que el objetivo del blindaje social es «frenar que los padrones de beneficiarios se usen para favorecer a partidos políticos o candidatos durante las campañas como constantemente lo hacen los gobiernos en el poder».

El también aspirante a la coordinación de la Defensa de la Patria, la Familia y Libertad del PAN en Naucalpan, exigió que los recursos públicos se entreguen con base en reglas claras de operación y no por lealtades políticas.

«Es necesario asegurar que ningún ciudadano sea amenazado con perder su ayuda económica si no asiste a actos políticos o no vota de una forma específica para poder recibir estos apoyos constitucionales», dijo.

Finalmente, Parra Sánchez remarcó que “es necesario definir perfiles precisos de beneficiarios para evitar duplicidades con programas federales, estatales o municipales y facilitar mecanismos de reporte anónimo ante fiscalías especializadas cuando se condicione la entrega de recursos”.