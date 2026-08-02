Luis Miguel y Coca-Cola celebran 100 años en México

Para recordar que la fórmula es estar siempre juntos

En 1991, el cantante fue la voz e imagen de una de las campañas más memorables de la marca

Hace 100 años comenzó una historia que, con el paso del tiempo, se convirtió en parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos. Una historia presente en las más de 1.2 millones de tienditas y puestos callejeros del país, reuniones familiares, comidas, celebraciones, sobremesas, tradiciones y reencuentros. Hoy, Coca-Cola conmemora ese legado con una campaña protagonizada por Luis Miguel, el artista más importante de México, para rendir homenaje a un siglo de momentos compartidos.

Bajo el concepto «Nuestra fórmula es estar siempre juntos», la campaña celebra el vínculo que Coca-Cola ha construido con México a lo largo de estos 100 años. Más que recordar un aniversario, reconoce a las personas, las historias y los encuentros que han dado significado a la marca, convirtiéndola en parte de la memoria colectiva de distintas generaciones.

Luis Miguel refuerza este homenaje desde un lugar auténtico y con una historia de cercanía que no es nueva. En 1991, el cantante fue la voz e imagen de una de las campañas más memorables de la marca en el país con el emblemático concepto «Vive la sensación», marcando a toda una época. Hoy, 35 años después, esta alianza renace para conectar esa nostalgia con el presente, demostrando cómo tanto la música como la trayectoria de Luis Miguel como la presencia de Coca-Cola han acompañado la vida, celebraciones y memorias de familias enteras a lo largo de las décadas.

» Con Coca-Cola llevo 35 años de historia. Celebrar los 100 años de Coca-Cola en el país tiene un significado muy profundo para mí, una relación llena de música, recuerdos y momentos mágicos. Una historia con México que no se explica con palabras …se siente en el corazón», declaró Luis Miguel.

Esta celebración refleja la esencia de México a través de momentos que evocan la calidez de una sobremesa, la alegría de compartir una comida, la emoción de un reencuentro y la fortaleza de una cultura que siempre encuentra motivos para reunirse. Con esta narrativa, Coca-Cola rinde homenaje a las personas y a los encuentros que, durante 100 años, han dado significado a su historia junto a México, recordando que los momentos más valiosos nacen cuando estamos juntos.

«Cumplir 100 años en México representa mucho más que celebrar un aniversario; es reconocer la relación que hemos construido con millones de personas a lo largo de generaciones. Esta campaña es un homenaje a quienes han hecho de Coca-Cola parte de sus encuentros cotidianos y de sus recuerdos más entrañables. Junto a Luis Miguel celebramos una historia compartida con México que sigue inspirándonos a mirar hacia el futuro con la misma convicción que nos ha acompañado desde el inicio: nuestra fórmula es estar siempre juntos», comentó Carmen Méndez, Vicepresidenta de Marketing de The Coca-Cola Company México.

A la par de este hito emocional, el plan de los 100 años de Coca-Cola reconoce una historia construida mano a mano con el desarrollo nacional. La Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) sigue creciendo con el país de manera sostenida, responsable y cercana, la cual respalda a más de 100 mil empleos directos y 1.6 millones de empleos indirectos.

Esta campaña también celebra el optimismo, la calidez y el espíritu de comunidad que distinguen a los mexicanos. Porque, cuando el futuro es incierto, las respuestas no siempre se encuentran en las palabras, sino en la compañía de quienes más queremos.

Al celebrar 100 años junto a México, Coca-Cola mira hacia el futuro con la misma convicción que ha acompañado su historia desde el inicio.