Acciones de la Mesa de Paz evitan pago de más de 7 mdp por intentos de extorsión

En EdoMéx se combate este delito

Del 23 al 29 de julio se recibieron 922 denuncias con un resultado positivo en el 83 % de los casos

Toluca, Estado de México.– A través de la denuncia ciudadana, y el seguimiento a las estrategias coordinadas en las Mesas de Paz que encabeza diariamente la Maestra Delfina Gómez Álvarez, el Gobierno del Estado de México trabaja para proteger a las y los mexiquenses. En este sentido, del 23 al 29 de julio se evitó el pago de siete millones 640 mil 396 pesos por intentos de extorsión.

“En la Mesa de Paz de hoy, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó los resultados sobre el combate a la extorsión de la semana. Con las acciones oportunas de la Policía Cibernética, del 23 al 29 de julio se evitó el pago de más de 7 millones 600 mil pesos en intento de extorsión”, afirmó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

En este periodo, se logró un resultado positivo en el 83 por ciento de los casos de un total de 922 denuncias, las principales por vía telefónica: 331 por extorsión y 319 por fraude. Se advierte que en la mayoría de estas llamadas los delincuentes aseguran tener a la persona investigada y amenazan con hacerle daño o afirman ser un familiar o conocido que necesita dinero. Este delito se puede denunciar de manera anónima al 089, línea especializada y gratuita que opera las 24 horas de los 365 días del año.

“Recuerden que su denuncia es muy importante para combatir la extorsión. Si ustedes o alguien que conocen son víctimas de este delito, denuncien al 089”, añadió la Mandataria mexiquense.

Las estrategias de inteligencia coordinadas por los tres niveles de gobierno permiten que la población que habita la entidad se sienta más tranquila, tal como se refleja en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en la que las ocho ciudades mexiquenses que contempla, se muestra una mejora en la percepción de seguridad en el último trimestre registrado.

En la sesión número 144 de la Mesa de Paz participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz, así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.