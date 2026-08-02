Edomex, líder nacional en comercio de calzado y generación de empleos

Ciudad de México.– El Estado de México consolida su liderazgo económico al ocupar los primeros lugares a nivel nacional en generación de empleos formales al sumar 281 mil 400 nuevos puestos y en comercio al por menor de calzado con 5 mil 794 unidades económicas, destacó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez al acompañar al Secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubon, en la presentación del Programa de Créditos Estratégicos para la Industria del Calzado, que tiene como objetivo impulsar a dicho sector mediante financiamiento con una bolsa de hasta 110 millones de pesos.

Durante su intervención, la Mandataria mexiquense resaltó que esta política de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum tendrá un impacto positivo en la vida de 4 mil 397 productores del calzado y sus familias, las cuales se distribuyen en 383 unidades económicas establecidas, dedicadas a la producción de calzado en 38 municipios, con una importante presencia en San Mateo Atenco, Villa del Carbón, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec, debido a que durante años fue un rubro poco atendido.

“Por ello tenemos la certeza de que impulsando a los sectores productivos que por años habían sido olvidados, es como la Cuarta Transformación continúa construyendo el bienestar del pueblo. Hoy la justicia social, el trabajo en equipo y un profundo amor a nuestra gente nos permite consolidar oportunidades y el bienestar para las familias”, afirmó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Refirió la importancia de la colaboración con el Gobierno Federal en la aplicación de políticas públicas para la reactivación de la economía local, lo que ha llevado a que el Producto Interno Bruto (PIB) estatal en 2024 haya alcanzado dos billones 316 mil 944 millones de pesos, que equivale a una aportación del 9.1 por ciento del PIB nacional.

De igual manera, informó que, durante el cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2026, la inversión extranjera en la entidad alcanzó ocho mil 357 millones de dólares, lo que la ubica en segundo lugar nacional.