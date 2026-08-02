UNAM aplicará examen de control presencial de ingreso tras irregularidades

Informe del rector Leonardo Lomelí

Detectó conductas prohibidas en la prueba en línea, como el uso de celulares, apoyo externo y suplantación de identidad

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, en un informe al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Lonardo Lomelí, recomendó aplicar a la brevedad un examen de control, ante las irregularidades detectadas en la prueba de admisión que por primera vez fue de forma virtual.

«Aplicar examen de control de manera presencial, bajo formato conveniente con versiones diferentes que resulten suficientes para el número de aspirantes, y llevarlo a cabo a la brevedad», indicó la Comisión Técnica.

El rector Leonardo Lomelí consideró oportuno el examen de control recomendado por la comisión para garantizar el acceso a la licenciatura. Explicó que no se trata de un nuevo examen, sino una prueba de control precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a los demás aspirantes.

Ofreció una disculpa a las aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente serán convocados a presentar este mecanismo, pero “es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso”.

Hizo un llamado a la sociedad en su conjunto, a las personas que buscan ingresar a la Universidad y a sus familias para que “nos apeguemos a un comportamiento ético, a que no caigamos en la tentación de recurrir a ayuda fraudulenta.

“El hacer trampa es algo que no solamente daña a la institución, daña a la sociedad en su conjunto, es algo que erosiona el tejido social, es una práctica que debemos desterrar. Les pido que hagamos un esfuerzo por confiar en nuestras propias capacidades para en este caso preparar de la mejor manera el examen en futuras ocasiones y por supuesto para aquellos que habrán de llevar a cabo este examen de control. Confíen en sus propias capacidades, prepárense bien y sobre todo entiendan que para ingresar a la Universidad este es el primero de muchos esfuerzos que deberán realizar y que no es haciendo trampas como se forman los profesionales que el país requiere”, afirmó.

Indicó que ante los resultados especialmente anómalos en la distribución de aciertos del concurso de selección, la Universidad tenía que ofrecer una salida que al mismo tiempo permitiera corregir esta situación a la brevedad posible y que permitiera también iniciar el semestre en la medida de lo posible sin alterar significativamente el calendario escolar ya aprobado.

Nuevo examen de control

Se convocará a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026 mediante el examen original, así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021-2026 al mismo programa, plantel y modalidad.

Esta posibilidad, dijo, está contemplada en la propia convocatoria al proceso de selección para primer ingreso 2026-2027. El cual realizará la Universidad Nacional de forma presencial.

Frente a los miembros del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, desde la Rectoría de la UNAM , Eduardo Bárzana, presidente de esta Comisión, apuntó que en la prueba se detectaron diversas conductas expresamente prohibidas en la convocatoria, entre ellas el uso de teléfonos celulares o la presencia de personas que auxiliaban a los aspirantes.

Al tratarse de un examen virtual, se utilizó un modelo de supervisión con inteligencia artificial y verificación humana. Este modelo de supervisión, afirmó, permitió identificar otros comportamientos que sugerían el empleo de apoyo externo para la resolución del examen aunados a otras acciones como la suplantación de identidad, lo anterior derivó en la cancelación de alrededor de 2 por ciento de los exámenes.

En el conjunto de registros analizados para el periodo 2021-2025, aproximadamente 3.5 por ciento de las personas aspirantes obtuvo 100 o más aciertos, mientras que en 2026 esta proporción fue de 16.3 por ciento. Asimismo, la proporción con 110 o más aciertos pasó de alrededor de 0.9 por ciento en 2021-2025 a 5.5 por ciento en 2026, por lo que se multiplicó aproximadamente por 6.

En estas circunstancias la UNAM situó a un grupo de personas aspirantes cuya conducta durante el examen sugería posibles irregularidades para que como parte de la misma convocatoria y proceso de selección realizara de manera presencial un examen de control de quienes se presentaron un alto porcentaje obtuvo menores puntajes respecto al examen original.

Agregó que los comportamientos observados permitieron suponer que las irregularidades tuvieron orígenes multifactoriales y respondieron tanto a conductas individuales como acciones concertadas desde la ejecución de soluciones de los reactivos hasta ofrecimientos para responder los exámenes completos mediante el empleo de recursos tecnológicos.

Recomendsaciones de la Comisión Técnica

Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen control

Convocar a las personas que ya habían sido seleccionadas, así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026.

Aplicar el examen de control de manera presencial

Asignar los resultados de ingreso a partir del resultado obtenido al examen de control.

