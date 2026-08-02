HOY celebra 28 aniversario

Este lunes 3 de agosto

Lucero será la madrina de esta emisión especial

Este lunes 3 de agosto el programa HOY conmemora 28 años de transmisiones ininterrumpidas, desde su estreno el 3 de agosto de 1998.

A lo largo de casi tres décadas, el programa ha evolucionado en sus contenidos y formatos, consolidándose como uno de los espacios matutinos de revista con mayor permanencia en la televisión mexicana.

Actualmente es producido por Andrea Rodríguez y cuenta con la participación de Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Arath de la Torre, Paul Stanley, Tania Rincón, Andrea Escalona y Nicola Porcella.

Durante su trayectoria HOY ha contado con diversas secciones dedicadas a temas de salud, bienestar, estilo de vida, espectáculos, cocina, deportes, mascotas y desarrollo personal, presentando a su audiencia un oferta variada siempre enfocada en temas vigentes y

apoyados en la asesoría de especialistas.

La producción está integrada por un equipo de más de 80 colaboradores especializados en distintas áreas, entre los que se encuentran Mizada Mohamed, Martha Figueroa, Anel Noreña, Enrique Albores, Mariano Sandoval, Jorge Anzaldo, César Lozano, Juan Carlos

Arellano, Alfonso Waithsman, Gus Matta, Estela Durán, Lupita Martínez, Edelmira Cárdenas, Gina Ibarra, Jorge Flores, Mónica Koppel, Luz Blanchet, Shanik Berman, Ricardo Escobar, El Indio Brayan y El Inspector, entre otros.

Durante su extensa permanencia al aire, HOY ha incorporado formatos especiales dentro de su programación, como Las estrellas bailan en HOY, que ha sumado siete temporadas, y HOY soy el chef, además de dinámicas y concursos dirigidos a la audiencia, como Canta la

palabra, Vecinos, Tararea la rola, Futbolote, Arma la palabra, Cubos matemáticos, Basta y Dímelo cantando.

La emisión conmemorativa del 28 aniversario de HOY, contará con la participación especial de la cantante y actriz Lucero. Esta emisión especial se llevará a cabo el lunes 3 de agosto.

HOY, producción de Andrea Rodriguez, se transmite de lunes a viernes a las 09:00 de la mañana por las estrellas.

La revista matutina HOY es una producción de Andrea Rodríguez, con la conducción de Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Arath de la Torre, Galilea Montijo, Tania Rincón, Paul Stanley, Nicola Porcella y Andrea Escalona. Celebran 28 aniversario de emisiones ininterrumpidas.