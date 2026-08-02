Niega la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que haya en el país refinerías clandestinas

Defiende labor de la Guardia Nacional

Que son centros de procesamiento ilegal de combustible

Luego que se diera a conocer que una refinería clandestina que la FGR incautó en Reynosa, Tamaulipas, resultó estar a sólo 1.5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional, la Mandataria defendió los operativos de esa corporación contra esas instalaciones ilegales, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en el país no hay refinerías clandestinas, sino centros de procesamiento ilegal de combustible.

“No son refinerías, son algunos centros de procesamiento, es muy distinto a una refinería que lleva procesos bastante complejos. Es un centro de procesamiento ahí en Cadereyta (sic). Lo segundo, porque algunos medios dijeron ‘cómo es posible que hubiera habido un cuartel de la GN a un lado y no se hayan dado cuenta’”, comentó la mandataria.

“Fue la misma Guardia Nacional quien hace este operativo, al darse cuenta que hay un centro de procesamiento de combustible, es el trabajo del Gabinete de Seguridad frente al procesamiento ilegal o transporte ilegal o contrabando de combustible”.

“Este centro de procesamiento mucho menor de lo que sería una refinería es la propia Guardia Nacional quien lo asegura, y viene la Fiscalía General de la República para poder hacer todas las investigaciones“, agregó posteriormente.

La Presidenta aseguró que la Fiscalía General de la República tiene varias investigaciones sobre el huachicol, una de ellas por el buque que denunció la Marina y otra por los ferrotanques en los que está involucrado el ex Gobernador Ernesto Ruffo.

“Y la FGR tiene varias investigaciones, una de ellas viene del buque que denunció la propia Marina en donde estaba entrando combustible de contrabando, otra viene de los ferrotanques que entraron por Coahuila, que es donde está involucrado el ex Gobernador, y hay otras más que tiene la FGR en donde se participa de manera permanente, y si además encuentra que hay un transporte ilegal de combustible, ¿cómo se identifica?”, dijo Sheinbaum.

“A través de que no tienen identificados los QRs que ordenó la Secretaría de Energía que debe de tener cualquier transporte que transporte combustible y de otros esquemas de información que se han desarrollado”.

“Sanciones a medios serían por no nombrar un defensor de audiencias, no por su contenido”

En otro tema, Sheinbaum Pardo recalcó que las eventuales sanciones por incumplimiento a los lineamientos relacionados con la defensa de las audiencias tendrían que ver con la negativa de las empresas a nombrar a un defensor, pero no por el contenido divulgado por determinado medio de comunicación, y menos como una forma de censura o señalamiento al trabajo de un reportero.

“Esto tiene que quedar claro. Por fortuna (el tema) está abierto a consulta pública, que es la manera que opera la comisión para que puedan hacerse estas especificaciones, pero de ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación”, dijo.

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Sheinbaum subrayó que el plan “no tiene nada que ver con censura, sino sencillamente con el derecho de las audiencias al derecho a la información”.

Comentó que todos los puntos serán aclarados, a fin de evitar alguna referencia al tema de la censura, “ni con sancionar a un reportero, imagínense, sería absurdo”.

Hace unos días, la presidencia de la República presentó una propuesta de lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, puesta a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Según este plan, cada concesionario deberá contar con un defensor de las audiencias, como punto obligado para los concesionarios de radio y televisión, tanto públicos como privados.

El nombramiento lo hace el propio medio de comunicación, no el gobierno. Asimismo, el concesionario deberá elaborar un código de ética.

CSP encabeza graduación de 211 guardiamarinas

En Alvarado, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presidió la graduación de 211 ingenieros guardiamarina de la Heroica Escuela Naval Militar Generación 2022-2026 de la Secretaría de Marina, a quienes felicitó por el rango alcanzado y recordó que el pueblo de México cree y confía en ellos, ya que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de defender la soberanía, proteger a las y los mexicanos y honrar a la patria con valores.

“Como Presidenta quiero decirles algo con toda claridad: México cree en ustedes, México confía en ustedes, México sabe que cuando los necesite estarán ahí como han estado siempre las y los marinos de nuestra patria. Estoy segura de que honrarán el legado que hoy reciben y que las generaciones que vengan después, encontrarán en ustedes un ejemplo de servicio, de dignidad, de amor por su pueblo y de amor por su patria. ¡Muchas, muchas felicidades! Que tengan siempre buen viento y buena mar”, afirmó.

Destacó que la Secretaría de Marina es una de las instituciones que más confianza inspira al pueblo de México por su cercanía en momentos difíciles como el paso de un huracán que destruye comunidades, cuando una inundación pone en riesgo a las familias, cuando hay que rescatar vidas, proteger las costas, cuidar los puertos o defender la soberanía nacional.

“Al convertirse en oficiales de la Secretaría de Marina, también se convierten en custodios de la nación que ha conquistado su libertad, su soberanía y su dignidad, gracias al esfuerzo y al sacrificio de generaciones enteras de mexicanas y mexicanos”, agregó.

La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas de México hizo el pase de lista de honor a los héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar. Además, entregó premios académicos a las y los cadetes que obtuvieron los primeros lugares de aprovechamiento, condecoraciones a personal de guardiamarinas; y el sable a las y los nuevos guardiamarinas. Asimismo, pronunció el exhorto de compromiso para las y los alumnos egresados, cuya generación tuvo como padrino al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.