Mike Fajardo ilumina el drama de El otro padre

Con un personaje “luz dentro de la oscuridad”

El actor español, da vida a Nacho Iglesias en la nueva serie de Netflix

Por Arturo Arellano

Netflix presenta El otro padre como una de esas historias que te atrapan desde el primer tráiler: un secreto guardado durante veinte años, una familia al borde del colapso y una carrera contra el tiempo para salvar una vida, según el boletín oficial de la serie. La ficción sigue a Maca, una médica que descubre que su hija Julieta necesita con urgencia un trasplante de riñón, pero pronto se entera de que el único donante compatible no es su esposo, sino el padre biológico de la adolescente, cuya identidad permaneció oculta durante dos décadas. Esta búsqueda desata conflictos familiares, dilemas éticos y decisiones límite que pondrán a prueba a todos los involucrados, en una historia que combina emoción, tensión y humanidad.

En medio de ese contexto sombrío aparece Nacho Iglesias, personaje interpretado por Mike Fajardo, un creador de contenido de origen español, extrovertido, espontáneo y profundamente empático, cuya personalidad lo convierte en una figura magnética. Mike resume su papel dentro de la trama en entrevista “El personaje de Nacho, como a mí me gusta decirlo, es la luz dentro de la oscuridad, porque al final no deja de ser un drama que tiene toques de comedia”.

La conexión entre Nacho y Julieta aporta frescura y sensibilidad a la historia, a la vez que ofrece momentos cotidianos que acercan la serie a la vida real de los jóvenes y sus familias. “Es un personaje que te da felicidad en un momento de tristeza tan duro como puede ser la muerte”, explica el actor, subrayando cómo el romance que viven en Tulum abre un espacio de esperanza en medio de la enfermedad y la incertidumbre.

Un romance cercano a la vida real

Nacho Iglesias es un creador de contenido de viajes, muy influyente en redes sociales, cuyo espíritu libre y auténtico logra cautivar a Julieta, personaje interpretado por Azul Guaita, que lleva años admirándolo desde la distancia antes de conocerlo en persona. En la entrevista, Mike profundiza en esta dinámica: “Nacho tiene esa capacidad de ser cercano frente a las personas que ni siquiera conoce y de enamorarse no matter what; aun sabiendo que Julieta tiene una enfermedad, él hasta ve bonita la enfermedad y es capaz de encontrar el lado positivo a todas las cosas”.

Para Fajardo, esa forma de vivir resume uno de los mensajes centrales de la serie: “Estar en el presente y vivir el presente creo que es algo maravilloso y que hay que intentar hacer, y Nacho se permite el lujo de hacerlo; creo que es una de las cosas que más le hacen ser tan chingón como es”. La relación entre ambos personajes, rodada en escenarios como Tulum, se convierte así en un eje emocional que equilibra el tono dramático con momentos de luz, humor y ternura.

Recepción del público y proyectos en puerta

Aunque la serie apenas lleva unos días disponible en Netflix, la respuesta del público ha sorprendido gratamente al actor. “Me han escrito muchísima gente, hay una recepción lindísima. Me han escrito hasta mamás diciéndome que Nacho sería el novio perfecto ideal para sus hijas”, comenta con humor, destacando que el personaje ha logrado conectar incluso con espectadores que suelen desconfiar de figuras surgidas de las redes sociales. Fajardo celebra también que “todo el mundo ama la historia que tienen Julieta y Nacho” y asegura que los mensajes que recibe a diario son “una auténtica maravilla”.

Más allá de El otro padre, Mike adelanta que se vienen varios proyectos importantes en distintas plataformas. Entre ellos, una serie de fútbol titulada “Un trato con el capitán”, donde interpreta a Juanda, líder de un equipo universitario que vive una historia romántica con “la nerd de la universidad”. También tiene pendiente el estreno de Abelito de la Guarda en Televisa, comedia en la que da vida al Arcángel San Miguel, además de otros trabajos aún bajo acuerdos de confidencialidad. “Lo que más me gusta hoy por hoy es el cine y las series de plataforma, pero me gustaría hacer alguna novela como protagonista para enfrentarme a un reto diferente al drama que venimos haciendo”, señala.

“Una serie que lo tiene todo”

En un panorama saturado de opciones de entretenimiento, Mike Fajardo insiste en que El otro padre ofrece una experiencia distinta para quienes apuesten por ella al encender el televisor. “La verdad que esta serie es que lo tiene todo: tiene drama, pero también te puedes reír, puedes llorar; básicamente te vas a emocionar”, afirma. El actor asegura que se trata de una historia cercana a todas las personas, con incluso momentos de acción que mantienen el ritmo.

“Es una serie que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 te engancha; en cuanto la prendas, ya no te vas a poder despegar del televisor”, promete Fajardo, antes de subrayar que el proyecto “aporta mucho” y que “no es un contenido basura, sino todo lo contrario”. Por eso invita a que el público mexicano y de otros países se sume al fenómeno: “Vayan a ver todos El otro padre en Netflix, la tienen top uno en México y top uno en muchos países más, así que por favor, adelante y a por ello”.