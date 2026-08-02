BENNY BLANCO, SELENA GOMEZ Y BECKY G DAN VIDA A “TE OLVIDO”

En el UNIVERSO DE la CUMBIA

Dirigido por STILLZ y producido por Estevan Oriol, el video musical se adentra en la cultura chicana de Los Ángeles

Los Ángeles, CA – Hoy, el artista, compositor y productor nominado 12 veces al GRAMMY benny blanco presenta su nuevo sencillo, “Te Olvido (La La)”, junto a Selena Gomez y Becky G. Como el adelanto más reciente de su próximo álbum de estudio, Hermoso, la canción encuentra a benny blanco en la intersección entre la cumbia y el pop junto a dos de las superestrellas globales más importantes de la música pop.

Impulsada por el ritmo inconfundible de la cumbia, “Te Olvido (La La)” abraza por completo la esencia del género sin dejar de lado el instinto de benny blanco por las melodías pop irresistibles. Selena Gomez y Becky G intercambian sus voces cautivadoras que fluyen sobre la producción con una química natural, transformando un ultimátum en algo hipnótico. Debajo del coro repetitivo de “la la” se esconde un ultimátum disfrazado de canción de amor, expresado con la seguridad de alguien que ya tomó una decisión: “dime si somos o no somos… así yo decido si te quiero o te olvido”.

Dirigido por STILLZ y producido por Estevan Oriol, el video musical se adentra en la cultura chicana de Los Ángeles, dando vida al universo de “Te Olvido (La La)” a través de lowriders, fiestas callejeras en el vecindario y símbolos inconfundibles del orgullo mexicano. El legendario actor mexicano-estadounidense Danny Trejo hace una aparición memorable, haciendo un guiño a su emblemático personaje de Machete en un giro divertido: dejando atrás las escenas de acción por una celebración donde una piñata encuentra a su rival, junto con un cameo del legendario skateboarder mexicoamericano Paul Rodriguez (“P-Rod”). El video musical funciona como otra entrada al universo de Hermoso. Mira el video de “Te Olvido (La La)” aquí.

“Te Olvido (La La)” llega tras “Joven Y Salvaje,” el primer vistazo de benny blanco a Hermoso junto a Bb trickz. Juntos, ambos lanzamientos comienzan a revelar el amplio paisaje musical de Hermoso: un álbum que se mueve libremente entre sonidos, colaboradores y tradiciones. Pre-guarda Hermoso aquí.