El INE intenta amordazar al senador “Alito” Moreno, pero…

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Estigmatizado y duramente combatido por propios y contrario, internos y externos -sobre todo por el gobierno de la 4T-; amenazado con cárcel y un desafuero que no han podido aplicar, investigado exhaustivamente, sin tregua alguna por fiscales locales y federales, por la FGR, el SAT y la UIF, odiado a extremos absurdos por ex aliados y malquerientes, el senador Alejandro Alito Moreno es, sin embargo, un ícono y líder político y quizá el más persistente, consolidado, duro, irrenunciable opositor de Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum, la 4T que encabezan ambos, y Morena, el partido en el poder.

Nadie hoy en México -ni siquiera el otro gran y duro enemigo de AMLO, Sheinbaum, Morena y la 4T: el empresario Ricardo Salinas Pliego (un Silvio Berlusconi a la mexicana)-, tienen encima todo el poder del Estado como sí lo tiene el senador Alejando Moreno Cárdenas.

Dentro de la oposición partidaria PAN y MC no hay ningún personaje que se le acerque.

En Acción Nacional (partido de historia y grandes hombres y personajes políticos), hoy han escogido inexplicablemente a un líder, Jorge Romero, que no pasa de ser un tipo engomado y voz chillona, pronunciamientos sin ninguna neurona, propuestas que sólo suman apoyos a Morena y la 4T como la absurda decisión de ir sin alianzas a las elecciones del 2027, y con ello se han quedado al margen en su tarea de opositores. La historia se los reclamará.

En MC, la cosa es peor con Jorge Álvarez Maynez, un personaje más parecido a Tribilín que a un líder político.

Alito, senador y presidente nacional del PRI hasta 2030, presidente además de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPPPAL, sabe perfectamente a lo que se enfrenta y ha decidido un camino..

Y, con un equipo cercano encabezado por Alberto Aguilar Iñárritu, ex secretario ejecutivo de la Reforma del Estado, ha logrado desarrollar un escudo internacional con fuertes y muy poderosos vínculos con el Departamento de Estado de EU, encabezado por Marco Rubio y con María Elvira Salazar, periodista y representante republicana por el Distrito 27 de Florida con gran influencia en el Congreso de EU.

Un escudo que se amplía a la Internacional Socialista (de la que era parte hasta hace poco) pero que mantiene vínculos con los grandes personajes de esa corriente en Europa.

Así, Alito se convierte en un bocado muy difícil de digerir por la 4T y la presidenta Claudia Sheinbaum y lo va a ser para el INE que le quiere imponer mordaza. Ellos tienen en contra a lo que significa en la historia de las libertades en México, el senador Belisario Domínguez.

No van a poder callarlo ni aquí, ni en todos aquellos foros internacionales y sobre todo en EU. Sus señalamientos del vínculo de Morena con el narco no podrán ser silenciados ni allá ni aquí, mientras ese señalamiento venga incluso del presidente Donald Trump y todos los grandes medios informativos internacionales.

A eso se refirió Alito en redes sociales, al decir el fin de semana que:

“Les habla su amigo Alejandro Alito Moreno, senador de la República en nuestro país.

“El Instituto Nacional Electoral resolvió prohibir que se llame narco-partido a Morena.

“Claudia Sheinbaum celebró esa decisión como un gran triunfo, como si coartar la libertad de expresión fuera el logro más importante para su gobierno

“Son una mafia, son unos cínicos y corruptos, que acuerdan con los criminales para financiar y ganar campañas, mientras el pueblo de México pone los muertos.

“Morena es un partido que tiene las manos llenas de sangre. Morena, y su gobierno, son el brazo ejecutor de los cárteles del crimen organizado.

“El crimen organizado avanza, extorsiona, desaparece y asesina en nuestro país, mientras pacta con un gobierno y un partido que no quiere llamarlos terroristas, porque están sentados en la misma mesa.

“Las y los gobernadores de Morena señalados por las autoridades de los Estados Unidos (como aliados o sometidos a los narcos), son protegidos por las instituciones y el gobierno mexicano, pero quieren que nadie lo señale, los exhiba y los critique.

“Son una punta de dictadores y asesinos que han exterminado la democracia y que están destruyendo nuestro país.

“Una vez más se los digo: conmigo se equivocan, conmigo se toparon con pared.

“A mí no me van a callar. A mí no me van a asustar y mucho menos nos van a doblar.

“El PRI y millones de mexicanas y mexicanos vamos a defender a México, con inteligencia, con capacidad, con la razón y si es necesario, también lo haremos con la fuerza.

“Para los criminales sólo hay dos sitios: la cárcel o el cementerio.

“Y si esta lucha nos cuesta la vida, asumo mi destino y me hago responsable de mis actos y de mis dichos, pero no vamos a permitir que gane el crimen organizado que gobierna México.

“Son un cártel disfrazado de gobierno.

“Nadie, nadie puede decirle al pueblo qué leer, qué ver, o qué escuchar.

“México es un país libre y no vamos a dejar que se ponga en riesgo la libertad y los derechos de todos nosotros. Y lo digo claro y fuerte: mientras la libertad está bajo ataque, todavía hay partidos de oposición que siguen sin ver el peligro.

“Les apuntan con un arma y siguen aplaudiendo. Los estrangulan políticamente y siguen apostando por la división y hacerle el juego sucio a Morena.

“Mexicanas y mexicanos:

“O competimos juntos y unidos, o (los partidos de oposición PAN, MC) serán también responsables del fin de las libertades en México.

“México está despertando y vamos a advertirle al mundo, en todos los foros internacionales, que el gobierno de México es una amenaza para la democracia.

“Están construyendo una dictadura y la elección (entre Morena y sus aliados PT y Verde /o PAN, PRI y MC) es sencilla: dictadura o libertad.

“No hay de otra.

“Aquí estamos puestos las y los priistas… los vamos a defender a ustedes (los ciudadanos) siempre, porque para el PRI, primero es México.

“Vamos juntos y vamos a sacar a Morena del gobierno que está destruyendo la paz y la armonía de las familias mexicanas” (concluyó).

No habrá forma de ponerle mordaza, ​ni de ponernos mordaza a los mexicanos con esos lineamientos de la audiencia, digo yo.

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