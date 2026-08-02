¿Cuál es el futuro de Javier May?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

En febrero del presente año, Javier May, gobernador de Tabasco, se hospitalizó de urgencia por una dolencia abdominal.

Se guardó silencio sobre ello, pero días después de ser dado de alta, el propio gobernador desestimó el tema y aclaró que ya estaba bien.

Sin embargo, en Tabasco se sigue comentando sobre una eventual enfermedad de mayor gravedad y dentro de la especulación se habla de una licencia al cargo, en cuanto cumpla con dos años de gobierno.

Algo hay de eso, pero la licencia no sería por enfermedad, sino por la incapacidad del gobernador que sorprendió en una primera instancia cuando asumió el poder y a poco de ello, denunció a su antecesor, Adán Augusto López, por supuestos vínculos con el grupo criminal de La Barredora.

Hasta entonces no se sabía nada del bien organizado grupo criminal, aunque sí de su líder, Hernán Bermúdez Requena, del que se sospechaba de nexos criminales desde tres sexenios atrás.

Lo que fue un sorpresivo golpe de autoridad proporcionó aires de confianza de los tabasqueños hacia el gobernador, al que desde siempre se le consideró como un político operativo, pero sin capacidad administrativa.

Hasta entonces se sabía que May, nombrado subsecretario de Bienestar en 2018, era un político rústico, sin formación política, voluntarioso, rebelde y sin consistencia, como daba cuenta su amenaza de regresar al Senado de no quitarle a la titular de Bienestar, María Luisa Albores.

El berrinche le resultó y María Luisa Albores fue removida y él designado titular de Bienestar.

Existían antecedentes de su incapacidad, debido a su 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de eficacia.

Su paso por la Secretaría del Bienestar y Fonatur dejaron constancia de su inoperatividad.

Javier May se sabía con antelación de sus diferencias con Adán Augusto López, por lo que fue visto por los tabasqueños como una buena opción para desterrar del estado al cerrado equipo del ya ex secretario de Gobernación.

Cuando decidió denunciar públicamente a Adán Augusto y su círculo cercano, los tabasqueños aplaudieron, pensando que se habían equivocado y que May les ofrecería otras alternativas.

No sucedió así y mientras el gobierno no actuó efectivamente contra La Barredora, May tropezaba contra su propia ineficacia.

La Barredora siguió operando la violencia se generalizó, su equipo enseñó la misma voracidad de los anteriores gobiernos y el mostró su debilidad, someterse a los designios del señor de Palenque.

Por eso, al anuncio de la incursión de Andrés Manuel López Beltrán a la búsqueda de una diputación federal, May se sometió y se encuentra disponible hasta su relevo, si no ejecuta las acciones que le son exigidas, para complacer a su mentor.

Su propósito de hacer candidato a la alcaldía de Centro (Villahermosa) a su protegido, Jorge Orlando Bracamontes, se complica, por el apoyo que recibe Daniel Casasús, incondicional de Andy López Beltrán.

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El cierre por decisión de la SEP de la Academia Militarizada Zaragoza en Puebla causó mucha indignación, pues se trata de una institución educativa de las más antiguas de esa entidad, con más de 70 años de operación… Fuerte la rechifla que provocó la presencia del senador Alejandro Murat en Huajuapan de León, donde se recuerdan sus desaciertos como gobernador de Oaxaca.

ramonzurita44@hotmail.com

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