Edomex y CDMX refuerzan seguridad con mayor coordinación metropolitana

Reunión en el C5 en Toluca

Hicieron una revisión de los operativos para continuar con la disminución de homicidios, el robo de vehículos, la extorsión y el despojo

Toluca, Estado de México.– El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, y el Secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, recibieron a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en el C5 de Toluca para realizar una reunión de coordinación metropolitana en materia de seguridad.

“Agradezco la colaboración de Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la CDMX y de Cesar Cravioto, Secretario de Gobierno de la CDMX, así como a la FGJEM y autoridades de ambas entidades. Como lo ha pedido la Presidenta Claudia Sheinbaum: en la #4T trabajamos en unidad”, señaló Horacio Duarte Olivares, a través de sus redes sociales.

Durante dicho encuentro, las autoridades hicieron una revisión de los operativos para continuar con la disminución de homicidios, el robo de vehículos, la extorsión y el despojo, y establecieron implementar una mayor coordinación metropolitana en materia de seguridad y ampliación de capacidades tecnológicas de las dos entidades.

“Abordamos puntos clave para: Reforzar operativos e inteligencia en zonas limítrofes. Construir una estrategia compartida por la seguridad regional. Para nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez, sumar esfuerzos siempre es prioridad para brindar la paz y seguridad que nuestras familias merecen”, indicó Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal en redes sociales.

En el Estado de México se reporta una disminución general de 30.18 por ciento en delitos de alto impacto, del primero de enero al 30 de junio, entre ellos:

Homicidio doloso (36.39%)

Secuestro (23.08%)

Extorsión (39.56)

Robo de vehículo con violencia (35.90%)

En la reunión realizada en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca, también estuvieron presentes el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero; el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, y la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, así como representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Gabinete de seguridad de la Ciudad de México.