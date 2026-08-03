Los gobiernos del Estado de México y de Naucalpan reconstruyen la Vía Gustavo Baz

Inversión de 121 millones de pesos

Naucalpan, Méx.- Con una inversión de 121 millones de pesos, en coordinación con el alcalde Isaac Montoya y la gobernadora Delfina Gómez, se dio el banderazo de inicio a los trabajos de reconstrucción de nueve kilómetros de la Vía Gustavo Baz, una de las principales arterias de comunicación de la zona metropolitana.

La obra contempla la rehabilitación integral de la superficie de rodamiento, así como la modernización de la infraestructura complementaria, mediante la rehabilitación de alcantarillas, renovación del alumbrado público, corrección de guarniciones y banquetas, además de diversas acciones que fortalecerán la seguridad y funcionalidad de esta vialidad.

En el marco del 2026, Año de las Obras en el Estado de México, los trabajos tendrán una duración estimada de ocho semanas y abarcarán el tramo comprendido entre el bajo puente del Periférico Norte hasta Puente de Vigas.

Durante el arranque de la obra, la gobernadora destacó el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al impulsar el Plan Integral para la Zona Oriente, estrategia que ha permitido concretar proyectos de infraestructura que mejoran la movilidad, fortalecen la seguridad e impulsan el desarrollo de la región.

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado con los gobiernos municipales, entre ellos el de Naucalpan, encabezado por Isaac Montoya, con quien se han impulsado acciones como la rehabilitación integral del Periférico Norte, la modernización de la avenida Luis Donaldo Colosio y la próxima puesta en operación del Mexicable Línea 3, que beneficiará a más de 40 mil personas usuarias cada día.