La educación no tiene colores partidistas: Simón Mondragón

“Motor principal para reducir la pobreza”

Por Arturo Baena

Valle de México.- La educación no solo en el Estado de México, sino en el país entero, no tiene colores partidistas. Aquí padres de familia y maestros vamos de la mano para impulsar el desarrollo y futuro de nuestros hijos, ese es y será nuestro principal objetivo.

Así lo expresó Simón Mondragón Bernal, director general de Educación Media Superior (EMS) de la entidad al tiempo de reiterar que «el principio de que la enseñanza pública y el desarrollo de las escuelas deben mantenerse libres de ideologías, propaganda o intereses de los partidos políticos para garantizar un aprendizaje neutral, universal y de calidad para todos los estudiantes», dijo.

Mondragón Bernal, puntualizó que «la enseñanza es un derecho humano fundamental que beneficia a la niñez y a la juventud sin importar quién gobierne. Las escuelas públicas necesitan recursos constantes y justos, sin depender de la afinidad política de sus comunidades», remarcó.

Ante el inminente inicio de clases en este mes, el profesor Mondragón Bernal abundó que la educación como prioridad universal es un derecho humano fundamental y el motor principal para reducir la pobreza, la desigualdad y fomentar la paz.

«En el Estado de México seguiremos trabajando para fomentar y reforzar la educación estudiantil. Juntos lograremos un mejor futuro y desarrollo para nuestros hijos y el país», concluyó.