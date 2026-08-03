Realiza Ecatepec operativo contra “franeleros” abusivos

Impiden el uso libre de la vía pública

Ecatepec, Méx.- Elementos de Tránsito Municipal realizaron operativos contra franeleros que de manera ilegal realizan cobros a automovilistas por estacionarse en calles y avenidas, e impiden el uso libre de la vía pública, lo que dejó como resultado seis personas presentadas ante el Juzgado Cívico.

Luis Enrique Serna García, subdirector de Tránsito Municipal refirió que en mesas de paz vecinal y por redes sociales recibieron diversas quejas sobre abusos de personas que cobran cuotas contra conductores sobre todo en inmediaciones de clínicas y hospitales.

Por ello, la policía municipal mantiene operativos permanentes y ha intervenido afuera de las clínicas 68, 76 y 196 para liberar vialidades de bienes mostrencos, evitar apartado de lugares y prevenir riesgos a pacientes y familiares.

Las quejas señalan que los denominados franeleros operan al apartar los lugares con llantas o garrafones y exigen pagos de 50 hasta 100 pesos por permitir estacionarse vehículos.

“No se dejen sorprender, la calle no es para que alguien te cobre, sabemos que amenazan con hacer daño al vehículo si no dan cierta cuota, por eso intensificaremos estos operativos”, explicó el mando policial.