Moviliza Edomex a 32 mil jóvenes para recuperar espacios públicos

Toluca, Méx.- Como parte de las acciones que impulsa el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez para fomentar la participación de las juventudes y la recuperación de espacios públicos, más de 32 mil jóvenes participaron en la Jornada Nacional «Tequios por la Transformación y Cortos por la Paz», coordinada en la entidad por el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), mediante acciones simultáneas en 73 municipios del Estado de México.