Aseguran cerca de 3 millones de cigarros ilícitos en EL AICM

México fortalece el blindaje de sus fronteras

Golpe al contrabando de tabaco que afecta la economía formal, genera competencia desleal y representa riesgos para la salud de la población

Como resultado de las medidas de control implementadas y de los procesos de revisión documental y operativa efectuados por personal especializado, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Agencia Nacional de Aduanas de México (Anam), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron 4,031 kilos de cigarros ilícitos, equivalentes a 2 millones 880 mil cigarros.

Los aseguramientos fueron resultado de la aplicación de inteligencia aduanera, gestión integral de riesgos, revisión documental, inspección mediante equipos de revisión no intrusiva (Rayos X) e inspección física, herramientas que permitieron detectar inconsistencias en embarques procedentes de China y Corea con destino al territorio nacional, con lo que se evitó que mercancías de alto riesgo ingresaran a los canales de comercialización.

Estas acciones representan más que un aseguramiento de mercancías, constituyen un golpe a los esquemas utilizados para el contrabando de productos de tabaco que afectan la economía formal, vulneran los derechos de propiedad intelectual, generan competencia desleal para las empresas legalmente establecidas y representan riesgos para la salud de la población al tratarse de productos cuya autenticidad, composición y trazabilidad deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

La actuación coordinada entre la ANAM, Marina y SSPC confirma el fortalecimiento de las capacidades operativas del Estado mexicano para proteger las fronteras, asegurar la integridad de las cadenas logísticas internacionales y preservar la Seguridad Nacional mediante controles aduaneros cada vez más especializados, apoyados en tecnología de última generación, inteligencia y análisis de riesgo.

Los embarques permanecen bajo resguardo de la autoridad aduanera, mientras continúan las actuaciones legales correspondientes y se desarrollan los procedimientos técnicos y ministeriales que permitan determinar su situación jurídica.

La ANAM junto con Marina y SSPC refrendan su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección y control, a fin de proteger la seguridad nacional, fortalecer el comercio exterior y combatir posibles conductas ilícitas que afecten al país.

Los cigarros ilegales constituyen un riesgo a la salud de la población, ya que puede tratarse de producto falsificado, adulterado o incluso elaborado con ingredientes desconocidos, lo que incrementa la posibilidad de contener compuestos químicos potencialmente tóxicos y distintos a la planta del tabaco, por lo que no se puede establecer el comportamiento de dichas sustancias en el organismo.

La Cofepris señala que uno de los riesgos más importante es que, por sus bajos costos, los cigarros ilegales se vuelven más disponibles para niños y adolescentes, lo que fomenta el consumo temprano de tabaco en edades altamente vulnerables.

La Cofepris advierte que continuará, junto con las 32 secretarias estatales, combatiendo el mercado de tabaco para frenar la comercialización ilegal de cigarrillos con el objetivo de disminuir los riesgos sanitarios.

Venta ilegal de tabaco y cigarros provoca pérdidas fiscales por 35,000 mdp

La pérdida para el erario derivada del comercio ilícito de tabaco y cigarro alcanzará hasta 35 mil millones de pesos, a pesar de que aumentó la base del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), alertó Manuel Pérez Aguirre, investigador del Colegio de México (Colmex).

El ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que entró en vigor el pasado 1 de enero, aceleró la expansión del mercado ilegal en el país y profundizó la competencia desleal entre productos legales y apócrifos de cigarro en México, comentó el investigador en el Foro sobre el Combate al Comercio Ilícito, organizado por la Secretaría de Economía (SE) y el Council of Americas.

A partir de este año, el precio de las cajetillas legales se incrementó hasta en 16 pesos por producto, por lo que llamó a congelar el aumento al IEPS previsto, que contempla incrementos anuales de 8 por ciento hasta 2030, al considerar que el esquema actual está ampliando la brecha entre los productos legales e ilegales.

La presencia de marcas ilegales de cigarro en México se ha extendido a ciudades donde anteriormente el contrabando tenía una incidencia limitada, dijo.

“En Monterrey, por ejemplo, los productos ilícitos ya se encuentran en aproximadamente el 70 por ciento de los puntos de venta”, consideró Gastón Zambrano.

Los representantes de distintas industrias presentaron a las autoridades una serie de recomendaciones para fortalecer el combate al comercio ilícito, entre ellas el impulso a mejores sistemas de trazabilidad, el reforzamiento de los controles aduanales y la aplicación de la ley, así como una mayor colaboración público-privada.

Ragnhild Melzi, vicepresidenta del Council of the Americas, subrayó que combatir los mercados ilícitos es una prioridad compartida entre sectores público y privado, ya que el contrabando opera como una economía paralela que canaliza recursos a grupos delictivos, frena el crecimiento de las industrias formales y genera pérdidas crecientes para las finanzas públicas.