Con Mando Unificado Oriente disminuye 35% homicidio doloso

Acciones alineadas a la Estrategia Nacional de Seguridad

Se realizan más de 250 mil operativos en esta región; mexiquenses se sienten más seguros según Inegi

Toluca, Estado de México.– A más de un año de su puesta en marcha, el Mando Unificado de la Zona Oriente, concretado como una estrategia del Gobierno de México para combatir delitos de alto impacto en 15 municipios, ha dejado como resultado cifras históricas. En el periodo de 25 de marzo de 2025 al 27 de julio de 2026, se han efectuado 253 mil 210 operativos de seguridad y el decomiso de 3 mil 774 armas, indicadores que suman a la baja de 35 por ciento del homicidio doloso en la región.

Las acciones, alineadas a la Estrategia Nacional de Seguridad, implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, aunado a los trabajos planeados desde las Mesas de Paz, han permitido mejorar la percepción de seguridad en los ocho municipios evaluados en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), realizada por el Inegi; seis de estos pertenecen al Mando Unificado.

El trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), y las Policías Municipales, han permitido la detención de 36 mil 276 personas y el decomiso de 8 mil 308 cartuchos y 721 cargadores.

Las labores de inteligencia judicial permitieron cumplimentar 534 órdenes de aprehensión; en materia de armamento, se aseguraron 925 armas cortas, 87 armas largas, 385 armas artesanales o hechizas, 2 mil 372 armas blancas, así como 8 mil 308 cartuchos útiles y 721 cargadores de diversos calibres.

El Mando Unificado Zona Oriente coordina acciones en: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco, donde se realizan despliegues estratégicos, patrullajes preventivos, filtros de revisión y operativos focalizados basados en el análisis de inteligencia e investigación.

El Gobierno del Estado de México refrenda así su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones de los tres órdenes de Gobierno para consolidar resultados, fortalecer la presencia operativa y avanzar en la construcción de entornos más seguros para quienes viven y transitan en la Zona Oriente de la entidad.