Ampliarán campañas de atención médica para michis y lomitos

Gobierno del Edomex protege a seres sintientes

Ecatepec, Estado de México.– Con el propósito de fortalecer la protección, el cuidado y el bienestar de los seres sintientes, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), firmaron un convenio de colaboración para ampliar las campañas de atención médica dirigidas a perros y gatos en situación de calle.

La Secretaria de Salud, Celina Castañeda de la Lanza, señaló que esta estrategia responde a una prioridad de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para proteger la salud pública y fomentar la tenencia responsable de animales de compañía. Destacó que la presencia de perros y gatos en situación de calle es consecuencia del abandono y de la falta de responsabilidad de sus propietarios.

Como parte de este acuerdo, las instituciones realizarán campañas de atención veterinaria, desparasitación, vacunación y esterilización en los municipios mexiquenses, con el respaldo de los ayuntamientos, las 19 Jurisdicciones Sanitarias del ISEM y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, convocaron a la población a participar y contribuir al cuidado responsable de los animales de compañía.

Por su parte, la titular de Cepanaf, Alma Tapia Maya, afirmó que, bajo el ejemplo de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, los seres sintientes ocupan hoy un lugar prioritario en las políticas públicas del Estado de México. Subrayó que estas acciones favorecen el bienestar de perros y gatos, además de contribuir a la salud de la población, con base en el trato digno y el respeto hacia los animales, por lo que exhortó a la ciudadanía a asumir la responsabilidad que le corresponde.

En representación de la Presidenta Municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, el Director de Medio Ambiente y Ecología, Jorge Reyes Nava, reiteró el compromiso del municipio con el bienestar animal y la salud pública. Informó que, en lo que va del año, se han realizado 7 mil 342 esterilizaciones, cifra que se fortalecerá con las acciones derivadas de este convenio.

Como parte de esta estrategia, también se realizó una mega jornada de vacunación antirrábica y esterilización en el Centro Cívico Santa Clara, en Ecatepec, con la participación del personal del área de Zoonosis de la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades del ISEM y de la Jurisdicción Sanitaria de Ecatepec.