Bajo asedio, la UNAM en vías de corregir fallas en el examen de admisión

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Hoy, martes 4 de agosto, será una fecha muy importante para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) porque dará a conocer fechas y condiciones para solucionar el problema derivado del fraude generalizado en el examen de admisión para licenciatura.

Para empezar, habrá cambio en el calendario escolar y, como sucede en estos casos, en el que participan muchas personas e instituciones empezaron a colarse algunos datos acerca de lo que se anunciará hoy.

Por ejemplo, la fecha de inicio del periodo escolar cambió para el 31 de agosto, lo que significa un retraso de 21 días, pues originalmente estaba programado para el 10 de agosto. La verdad, se trata de un cambio mínimo, aunque tal vez en lo individual ocasione problemas a alguno de los alumnos de nuevo ingreso en lo particular, aunque se sabe que la UNAM trabaja a su propio ritmo, pues no se ajusta a los calendarios diseñados por la Secretaría de Educación Pública para las instituciones que dependen del gobierno federal. En lo que respecta a los alumnos inscritos con anterioridad, es decir los que cursan años superiores, de segundo para adelante, el arranque está fijado para el día 17.

El cambio más reciente de calendario lo aplicó la (aunque les pese a algunos) máxima casa de estudios del país en ocasión de la pandemia por la Covid.

Debido a ese infortunio que tantas vidas costó a nuestro país por deficiencias en el sistema nacional de salud (pero ese es otro tema), la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario (CU), en sesión extraordinaria, aprobó las modificaciones al calendario escolar del ciclo 2020 en sus modalidades anual y semestral, presentadas por la Secretaría General con la aprobación del Colegio de directores de Facultades y Escuelas.

Para la aprobación del acuerdo, el órgano del CU también escuchó la información adicional proporcionada por la Secretaría General.

En la actual crisis, derivada del descubrimiento de que hubo trampa generalizada en el proceso para contestar el examen de admisión a licenciatura -por primera vez aplicado a distancia con aplicación de la todavía novedosa Inteligencia Artificial (AI por su siglas en inglés)- también fue necesario modificar el calendario escolar, pero no sólo eso sino aplicar un nuevo examen, pero esta vez a los aspirantes que aprobaron y algunos que estuvieron a punto de lograrlo.

La decisión de las autoridades de la UNAM provocó protestas, pero lo cierto es que si hubo fraudes, los cometieron quienes están en ese conglomerado de quienes dieron respuesta positiva, pues como ha trascendido, las sospechas acerca de un fraude generalizado surgieron de la excelencia de los resultados, pues la mayor parte de los aspirantes aprobados lograron promedios superiores a los alumnos de nuevo ingreso que presentaron exámenes presenciales en años anteriores.

Por eso, para este segundo examen se convocó a quienes alcanzaron inusitados niveles de excelencia y quedan fuera los que no aprobaron, pues su propio fracaso indica que no recurrieron al fraudulento empleo de la AI.

En este sentido, sorprende el hecho de que a pesar del enorme problema derivado de la falta o insuficiencia de sistemas de control para evitar el fraude, la empresa que lo aplicó ha quedado prácticamente al margen, sin que hasta ahora se conozca una declaración para explicar o justificar las deficiencias en su tarea.

Se trata de una empresa con actividad en gran parte del mundo, titulada Territorium, que en su portal de Internet se presenta como “la compañía global de tecnología educativa con más de 12 millones de usuarios en todo el mundo, está transformando la manera en que vemos la educación y la adquisición de habilidades. Nuestras soluciones permiten a instituciones educativas y empresas ofrecer, evaluar, medir y registrar el aprendizaje y la adquisición de habilidades donde sea que ocurran, porque en Territorium sabemos que el aprendizaje sucede en todas partes.

Territorium también expone que, “durante años, la misión de las universidades fue formar profesionistas y otorgar un título. Sin embargo, la velocidad con la que evolucionan la tecnología, la inteligencia artificial y el mercado laboral ha cambiado las reglas del juego.

“Hoy, un título sigue siendo fundamental, pero ya no es suficiente. Las instituciones necesitan ayudar a sus estudiantes a demostrar y actualizar sus competencias a lo largo de toda su trayectoria profesional.

“Iniciativas como el California Career Passport y los marcos promovidos por la Unesco muestran que el futuro de la educación está en el aprendizaje permanente, las microcredenciales y los Learning and Employment Records (LER), que permiten registrar y validar habilidades adquiridas durante toda la vida.

“Todo puede convertirse en una micro credencial verificable, capaz de acompañar a una persona durante toda su trayectoria profesional.

“El futuro del aprendizaje no está solo en qué estudias, sino en cómo puedes demostrar lo que sabes”.

En sus presentaciones se encuentra una falla, pues en otro inserto, sólo admite servir a 9, no 12, millones de personas.

Hasta donde se sabe, la única sanción para esa empresa global consiste en una multa de poco más de cuatro millones de pesos, una cantidad de poco impacto si se tiene en cuenta que el contrato con la UNAM ascendió a unos cien millones de pesos

El diario El Universal destacó en su información que ese contrato significó una erogación del doble del anterior examen de ingreso, el de 2025, que costó 49 millones de pesos.

Hasta ahora, la única aparente responsable de fallas en la contratación de Territorium o en establecer sistemas de control para evitar que sucediera un fraude como el registrado fue la Secretaria General Patricia Dávila Aranda, quien renunció o fue cesada. Eso no importa, el hecho es que hasta ahora es el único alto funcionario de la Universidad removido a causa del enorme fraude.

Al respecto, es de hacer notar que la bióloga Patricia Aranda, con licenciatura y maestría en la UNAM y doctorada en Iowa State University fue aspirante a la rectoría de la máxima casa de estudios en el mismo proceso donde fue designado el actual rector Leonardo Lomelí Vanegas y fue designada para ocupar el segundo cargo en importancia para destacar que no hay lucha política al interior de esa institución.

También es de tomar en cuenta que, desde hace años, la UNAM está bajo presión por la propagandística promesa de la llamada Cuarta Transformación en el sentido de que no debe haber rechazados en las instituciones de educación superior, pero la máxima casa de estudios se ha resistido a abrir indiscriminadamente las puertas de sus escuelas y facultades.

Mantener un alto nivel académico implica, entre otros factores, tener estudiantes bien capacitados. Las universidades deben procurar alcanzar un nivel de excelencia, como lo tiene la UNAM que aparece anualmente entre las mejores del mundo, especialmente en el ámbito latinoamericano.

Por otra parte, es de recordar que el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, egresado de esa casa de estudios, la ha criticado severamente, al considerar que se ha “derechizado”.

Por ejemplo, el 17 de junio de 2024 el ex mandatario acusó a la UNAM de haberse “derechizado” después de días antes el Instituto de Investigaciones Jurídicas presentara un análisis crítico sobre la reforma al Poder Judicial y sus consecuencias en caso de que sea aprobado en septiembre o durante los primeros meses de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

En la conferencia de prensa, el ex presidente López acusó que la UNAM y los institutos de investigación de la máxima casa de estudios adoptaron un modelo neoliberal después de que colocara en cargos principales a maestros del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“Ya la UNAM no es lo de antes, ahorita agarraron el modelo durante el dominio neoliberal del ITAM, no tengo nada contra el ITAM, pero es una educación para la defensa fundamentalmente de intereses personales y empresariales por legítimos que sean”.

En particular, indicó que al “Instituto de Investigaciones Jurídicas llegaron a ser directores maestros del ITAM o sea cuando era una gran escuela de Derecho, pero así está Economía también se apagó. Los directivos en la UNAM son todos muy conservadores, se derechizó la UNAM”, dijo.