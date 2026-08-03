Enrique Montaño vuelve a “Hoy No Me Puedo Levantar”

En su 20 aniversario

“Enrique Montaño” regresa a “Hoy No Me Puedo Levantar” como invitado especial en la celebración por los 20 años del musical

El pasado sábado 1 de agosto, el Centro Cultural Teatro 1 fue testigo de un emotivo reencuentro cuando el actor y cantante Enrique Montaño regresó al escenario de “Hoy No Me Puedo Levantar” como invitado especial de la temporada conmemorativa por los 20 años del exitoso musical inspirado en la música de Mecano.

Durante la función, Montaño interpretó el número “Las curvas de esa chica”, uno de los momentos más memorables de la noche, recibiendo una cálida ovación del público y reviviendo el vínculo que mantiene con una de las producciones más importantes del teatro musical en México.

Su participación tuvo un significado especial, ya que en 2021 formó parte del elenco de “Hoy No Me Puedo Levantar”, donde dio vida al personaje de Colate, compartiendo escenario con Alan Estrada y formando parte de una generación que dejó huella en la historia del musical.

Actualmente, Enrique Montaño continúa consolidando su trayectoria en los escenarios con su participación en “Mentiras, El Musical”, donde interpreta a Emmanuel, personaje al que ha dado vida durante varios años, convirtiéndose en el actor que por más tiempo ha interpretado este papel dentro de la exitosa puesta en escena que se presenta cada fin de semana en el Teatro Aldama.

Paralelamente, el actor continúa expandiendo su carrera en televisión y plataformas de streaming. Recientemente participó en la serie “Yo no soy Mendoza”, además de formar parte de producciones como “Vivir de Amor”, “Quererlo Todo”, “Vencer el Miedo”, “Mariposa de Barrio”, “Mi Familia Perfecta” y “Lo que la vida me robó”, demostrando su versatilidad tanto en el teatro como en la pantalla.

Con esta participación especial, Enrique Montaño vuelve a encontrarse con el público de “Hoy No Me Puedo Levantar”, celebrando el legado de una producción que, dos décadas después de su estreno, continúa emocionando a nuevas generaciones y reuniendo a grandes talentos sobre el escenario.

Créditos

Talento: @Enriquemontano1

PR: @ecotalentmx

Fotografía: @gouphotography | @patriciogoumx

Styling: @4ngelvazquez

Jacket: @im_lucio_moreno

Botas: @hell_raven.leather.

El actor y cantante fue el invitado especial de la función conmemorativa, donde revivió su paso por el musical con una ovacionada interpretación de Las curvas de esa chica. Actualmente forma parte del elenco de Mentiras, El Musical y continúa desarrollando su carrera en televisión y plataformas de streaming.