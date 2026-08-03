4LOVE busca devolverle espacio a la música romántica con “Diles”

Como parte de su álbum Amar en silencio

Se propuesta está basada en la interpretación vocal y la elegancia escénica

Por Arturo Arellano

4LOVE llegó a México con una idea clara: reivindicar la música romántica en una época en la que, aseguran, abundan canciones efímeras y poco profundas. En entrevista, Rafa Carballo explicó que la agrupación surge “a partir de la idea de poder salvar lo que queda de la música romántica, poder defenderla” y de ofrecer temas con “una buena letra, una buena melodía” que permanezcan en el corazón del público.

El proyecto, integrado por Rafa Carballo, Yuniel Cabrera y Gliertt Palomino, combina experiencia, formación vocal y una propuesta escénica pensada para audiencias diversas. De acuerdo con su press kit, 4LOVE tiene como misión preservar la esencia de las grandes canciones y llevar la música romántica a un nuevo nivel.

Entre el material que están promoviendo destaca “Diles”, uno de los temas incluidos en el álbum Amar en silencio. Durante la charla, la agrupación compartió un fragmento de la canción: “Diles que vuelvo cuando ya no duela más el escuchar de tus palabras tanto amor. Diles que aún muero y si quieres decir más, tan solo diles que me escapo del dolor”.

Además de este sencillo, 4LOVE adelanta que continúa trabajando en nueva música. Rafa Carballo señaló que los tres integrantes ya participan en la composición, luego de que en su primer álbum predominara su autoría. “En el próximo álbum, en el que estamos trabajando, ya sí vienen canciones de ellos también”, comentó.

Letras con significado

Más allá del formato musical, la agrupación insiste en que cada tema tiene un propósito emocional. “El significado de nuestras letras y nuestras canciones siempre es para que el ser humano se sienta más humano”, afirmó Palomino, al subrayar que buscan reflejar tanto “la pasión de amar” como “el dolor de no ser amado”.

Cabrera describe a 4LOVE como una propuesta elegante, auténtica y emocional, que combina armonías vocales, producción refinada y una puesta en escena contemporánea. Su repertorio incluye baladas románticas, pop latino, clásicos internacionales, boleros contemporáneos y música original.

Uno de los puntos más llamativos de la conversación fue la defensa que hicieron del romanticismo entre el público joven. Para los integrantes de 4LOVE, sí existe espacio para la canción amorosa en las nuevas generaciones, sobre todo cuando se trata de expresar sentimientos reales. “¿De qué manera pudiera una persona enamorar a otra persona?” cuestionó al comparar las letras actuales con las canciones románticas de otras épocas.

Y añadió que, aunque son jóvenes, conocen el valor de esta música en contextos íntimos o de reflexión: “Siempre va a existir este tipo de música”. En ese sentido, la agrupación considera que el público aún está “muy ávido” de letras y propuestas diferentes, con mayor profundidad emocional.

Una propuesta internacional

Con sede en Miami, 4LOVE se presenta como un proyecto internacional preparado para escenarios en Estados Unidos, México, Latinoamérica y Europa. Su press kit detalla que su espectáculo puede adaptarse a teatros, auditorios, festivales, programas de televisión, eventos corporativos y giras internacionales, con repertorio en español, inglés, italiano y portugués.

La agrupación continúa su gira de medios en México mientras impulsa su propuesta artística y su sencillo “DILES”, una canción con la que buscan reafirmar su apuesta por la emoción, la interpretación vocal y la vigencia de la música romántica.

Con sede en Miami y una identidad artística definida por el lema “El amor hecho canción”, 4LOVE asegura que su propuesta nace para preservar la esencia de las grandes baladas y conectar con nuevas generaciones a través de la emoción y el romanticismo.