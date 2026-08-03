El nuevo grupo que reúne a tres décadas del rock en español ¡Nace LTD Rock!

Se presentará en el Teatro Metropólitan el próximo 8 de octubre

Por: Asael Grande

El panorama del rock en español se prepara para una histórica sacudida con el nacimiento de LTD Rock, un nuevo proyecto musical con formato de supergrupo que promete congregar en un solo escenario la historia, las guitarras y las voces que dieron identidad al movimiento de rock en México e Hispanoamérica a lo largo de los últimos treinta años.

La agrupación, que se presentará en el Teatro Metropólitan el próximo 8 de octubre, no se define como un acto de nostalgia sino como una contundente declaración de vigencia musical, se presentó formalmente ante los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa organizada por la promotora OCESA.

Los músicos Humberto Calderón, Bon Lara, Arturo Ybarra, Sergio Santacruz, Jorge “Chiquis” Amaro, Ceci Bastida, Ugo Rodríguez, María Barracuda, Héctor Quijada, Erick Canales y Denise Gutiérrez, una alineación intergeneracional de primer nivel, comentaron sobre el núcleo del proyecto LTD Rock que se destaca por conjuntar a figuras instrumentales y mentes creativas esenciales de la escena iberoamericana.

“Este proyecto nos mueve mucho que cada uno de los artistas que lo conformamos, hemos tenido ilusión de cantar canciones de bandas que han sido muy importantes para nosotros, pero no es solamente subirte y hacer una canción más, creo que lo más importante para nosotros es poder hablar de reinterpretarlas y darles una visión de cómo somos nosotros como músicos, como cantantes, como banda, y poder abrir un repertorio que puede viajar desde los años 80’s, es ir abriendo muchas más canciones que han sido muy importantes para nosotros y para la gente, y creemos que se suma un cariño, una trayectoria, un cariño, y un respeto por la música de todos los que somos parte de este proyecto”, dijo, Humberto Calderón, quien fuese integrante del grupo ochentero, Neón.

La banda base del ensamble estará conformada por los guitarristas Humberto Calderón y Sergio Santacruz (miembros fundadores de la icónica banda Neón), junto a Leoncio “Bon” Lara (Los Enemigos del Silencio), Arturo Ybarra (Rostros Ocultos) y el baterista y reconocido productor Jorge “Chiquis” Amaro (Jotdog y ex-Fobia).

Para redondear la potencia sonora del grupo, el proyecto suma un desfile de vocalistas invitados que representan distintas subcorrientes y épocas del rock nacional: Denise Gutiérrez (Hello Seahorse!), Ceci Bastida (Tijuana No!), María Barracuda (Jotdog), Héctor Quijada (La Lupita), Ugo Rodríguez (Azul Violeta), y Erick Canales (Allison).

Denisse Guitiérrez, destacó: “creo que el artista que tiene la posibilidad de un camino en la interpretación, tiene que también estar abierto a estos proyectos, en donde, al final del día, se trata de honrar la música, el trabajo artístico, las generaciones que hubo antes y que, de alguna manera, crearon el camino para las siguientes generaciones; de las interpretaciones, es un arte maravilloso cuando tú como artista puedes reinterpretar, sin perder tu esencia, dentro de una obra, una historia que quizás no escribiste tú, pero seguir poniendo el reflector sobre este trabajo”.

De acuerdo con los primeros adelantos de la producción, el repertorio de LTD Rock abordará una ambiciosa dualidad: la composición y estreno de temas originales inéditos, a la par de la interpretación de versiones renovadas de los himnos más importantes del rock en español que abarcan desde la década de los setenta hasta los dos miles: “LTD, en inglés quiere decir: ‘Luxury Trind The Core”, que en realidad significa es ‘Acabados de lujo’, entonces, cuando nos enteramos de eso, es que ya estamos un poco acabados, pero somos de lujo; y lleva a la idea de los autos de lujo de los años70, carros de mucha gasolina, otra generación, es un poco jugar con esa idea”, explicó, Leoncio “Bon” Lara, de Los Enemigos del Silencio.

Aunado a las futuras giras en vivo, el proyecto expande su alcance hacia el terreno multimedia mediante la plataforma oficial de LTD Rock, un espacio conceptual que bajo el formato de Sesiones entrelazará música en directo, anécdotas históricas de los camerinos y experiencias gastronómicas.