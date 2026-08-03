Se presentaría en el siguiente ciclo escolar la propuesta sobre regulación de redes sociales

Debate nacional sobre el tema

Necesario generar conciencia sobre el impacto en el comportamiento de las infancias y las juventudes: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que el objetivo de realizar foros nacionales sobre el uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes es que para el nuevo ciclo escolar se presente una propuesta para su regulación en escuelas y con ello generar conciencia sobre el impacto en el crecimiento y comportamiento de las infancias y las juventudes.

“Nuestro objetivo es presentar una propuesta a partir de los foros que se están haciendo en distintos lugares del país. Por lo pronto para las escuelas y después seguir debatiendo para ver si regulamos y cómo regulamos las plataformas digitales o cómo evitamos que las niñas y los niños puedan acceder a este uso infinito del scrolling o de distintas formas que lo que hacen es generar adicción y problemas en el crecimiento.

“Pero no queremos, desde mi perspectiva, no es un asunto sólo de la Presidenta, no es mi opinión a partir de leer los documentos de los distintos expertos o los libros, sino tiene que ser algo colectivo en la medida de lo posible. Habrá quien no esté de acuerdo, pero el objetivo es que se haga una discusión nacional sobre este tema y que haya conciencia de los impactos que puede tener (…) Y también que lo conozcan los jóvenes para que no sientan que es una imposición, sino que ellos mismos conozcan cuál es el impacto del uso excesivo de las plataformas digitales en su crecimiento y su comportamiento”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que se trata de una discusión colectiva para que madres, padres y tutores conozcan lo que provoca una adicción a las redes sociales y las plataformas con miras a proteger la salud de la niñez y de los adolescentes.

“Es algo en lo que México, las y los mexicanos no podemos decir: ‘no pasa nada’, es algo que tenemos que revisar y sobre todo por nuestras hijas y nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos, que cada vez están más expuestos a estas formas de comunicación y de aprendizaje, por eso abrimos la discusión”, agregó.

Urgen medidas para la protección de las infancias y las juventudes

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, puntualizó que se requieren medidas para la protección de las infancias y las juventudes ante el uso excesivo de plataformas digitales y de redes sociales ya que se trata de un problema de salud pública debido a que los algoritmos que miden la actividad en redes no son neutrales y tienen cierta orientación.

Además, los dispositivos digitales ya no son herramientas pasivas ya que van orientando y moldeando las conductas; y finalmente su impacto no concluye en el mundo digital, sino que influyen en el cómo se percibe la realidad.

El psicólogo social y profesor de liderazgo en la Universidad de Nueva York, Jonathan Haidt, explicó que entre 2010 y 2015 se pasó de tener infancias basadas en el juego a centradas en el teléfono, lo que ha generado depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, distracción, menor capacidad de atención y aprendizaje.

Ante esto, el autor de La generación ansiosa recomendó implementar escuelas libres de teléfonos, una medida sencilla, económica y eficaz; así como elevar a 16 años la edad mínima para tener cuentas en redes sociales, acciones que han realizado gobiernos democráticos de diversos países. “Presidenta Sheinbaum, usted ya ha dado ese primer paso al consultar a maestros, padres, niños y otras partes interesadas. Siga adelante”, expresó.

El experto en seguridad digital, Arturo Béjar, detalló el diseño de las redes sociales que combina mecanismos para captar y prolongar la atención: scroll infinito; reproducción automática de videos; recomendaciones algorítmicas basadas en lo que captura tu atención; notificaciones constantes; contadores de popularidad; y mecanismos de comparación y presión social, que se traducen en daños concretos entre jóvenes de 13 a 15 años: 1 de cada 5 adolescentes se sintió peor consigo mismo, con su cuerpo o su imagen; 1 de cada 8 ha recibido acoso sexual y 1 de cada 11 estuvo expuesto a contenido relacionado con suicidio o autolesiones, de acuerdo con un reporte interno de Meta. Aunado a que más del 90 por ciento de los daños fueron provocados por personas desconocidas.

Dispersión de la Beca Rita Cetina para útiles

Claudia Sheinbaum Pardo anunció que desde esta semana inicia la dispersión de la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles, que consta de un apoyo único de 2 mil 500 pesos anuales, en beneficio de 6 millones 694 mil 988 estudiantes de primarias públicas, a través de una inversión social de 16 mil 700 millones de pesos (mdp).

“A partir de hoy comienza la dispersión de la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares en primaria (…) Ya son millones de familias que tienen su tarjeta del Bienestar para recibir este apoyo”, destacó este lunes en la conferencia matutina.

Detalló que al cierre del ciclo escolar las Becas para el Bienestar alcanzan una cobertura de 19 millones 593 mil 156 becarios y becarias, con una inversión de 93 mil 752 millones 176 mil 250 pesos.

En preescolar se atendieron a 176 mil 761 estudiantes, en primaria a 9 millones 502 mil 322 y en secundaria a 5 millones 281 mil 672, lo que en suma son 14 millones 960 mil 744 becarias y becarios con una inversión social de 62 mil 445 millones 912 mil 70 en Educación Básica.

En Educación Media Superior, la beca universal Benito Juárez beneficia a 4 millones 162 mil 377 becarios con una inversión, al cierre de agosto, de 23 mil 731 millones 481 mil 650 pesos; de Jóvenes Escribiendo el Futuro son 414 mil 100 beneficiarios con una inversión al cierre de agosto de 7 mil 256 millones 15 mil 100 pesos y en el caso del apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra son 55 mil 924 becados de los estados con una inversión de 318 millones 766 mil 800 pesos.