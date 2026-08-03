LA MOCHILA HA CAMBIADO EL REGRESO A CLASES

YA NO ES SÓLO PARA LA ESCUELA

Hoy acompaña clases, actividades, viajes y momentos cotidianos.

Ciudad de México, julio de 2026.— Hubo un tiempo en el que el regreso a clases significaba comprar cuadernos, lápices y una mochila que resistiera todo el ciclo escolar. Hoy esa historia es diferente.

Las nuevas generaciones viven una rutina mucho más dinámica. Después de clases vienen actividades deportivas, cursos, talleres, reuniones con amigos o viajes de fin de semana, haciendo que la mochila se convierta en uno de los accesorios que más tiempo los acompaña durante el año.

Pero también ha cambiado otra cosa: la forma en que niños y adolescentes expresan quiénes son. Colores, estampados, texturas y pequeños detalles han transformado la mochila en una extensión de su personalidad, convirtiéndola en una pieza que combina funcionalidad con identidad.

Por ello, elegir una mochila ya no significa únicamente pensar en el espacio que tiene, sino en cómo acompañará el ritmo de cada día.

Cinco aspectos que vale la pena considerar antes de elegirla

Que acompañe todo su día

La mejor mochila es aquella que funciona igual de bien dentro y fuera del salón de clases, adaptándose a actividades deportivas, cursos, viajes y cualquier plan que forme parte de la rutina.

Que facilite la organización

Compartimentos amplios y bolsillos bien distribuidos ayudan a mantener útiles, lunch, botella y objetos personales siempre organizados, haciendo más práctica la dinámica diaria.

Que esté pensada para el uso diario

Los materiales resistentes y ligeros hacen una gran diferencia cuando un accesorio acompañará prácticamente todos los días del año.

No tengas miedo de combinar

Los accesorios escolares también son una forma de expresar personalidad. Mezclar colores, estampados y diseños entre mochilas, loncheras y estuches permite crear combinaciones únicas que reflejan el estilo de cada estudiante. Con la colección Back to School 2026, Kipling invita a jugar con sus diferentes propuestas para que cada regreso a clases sea tan auténtico como quien las lleva.

Que celebre su personalidad

No hay una sola forma de vivir el regreso a clases. Hay personalidades creativas, aventureras, curiosas o soñadoras, y cada una encuentra una manera distinta de expresarse. Por eso, elegir accesorios con colores, estampados y diseños que conecten con sus gustos permite que cada estudiante construya una combinación tan única como su propia historia.

Con esta visión, Kipling presenta su colección Back to School 2026, una propuesta inspirada en la creatividad y el universo digital que celebra la individualidad de cada estudiante. La colección incorpora estampados tipográficos, gráficos inspirados en los videojuegos, detalles florales en 3D y una vibrante paleta de tonos rosa, turquesa, azul y negro con acabados metálicos, pensados para acompañar cada aventura con estilo.

La propuesta reúne mochilas, loncheras y estuches para chicos, medianos y grandes, desarrollados con materiales resistentes, siluetas ligeras y múltiples compartimentos que permiten mantener todo organizado sin renunciar al diseño. Cada pieza conserva el sello que ha distinguido a Kipling por generaciones: funcionalidad, creatividad y el icónico monkey que ha acompañado miles de historias alrededor del mundo.

Porque el regreso a clases comienza mucho antes del primer día. Comienza con la emoción de estrenar, de organizar una mochila por primera vez y de elegir los accesorios que acompañarán un año lleno de aprendizajes, amistades y nuevas aventuras.

La colección Back to School 2026 estará disponible a partir del 24 de julio en boutiques Kipling y en Kiplingmexico.com.