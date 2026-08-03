Rectoría en riesgo

Aunque Pese Salvador Martínez G.

A menos de una semana de iniciar el ciclo escolar 2026-2027 y ante el rotundo fracaso de haber hecho el examen de admisión en línea, la UNAM no ha definido cuándo, cómo, dónde y quiénes presentarán un nuevo examen, lo que no sólo afectó a 158 mil 413 aspirantes a cursar una licenciatura en la máxima casa de estudios, sino que pone en riesgo la rectoría de Leonardo Lomelí Vanegas.

Para ese examen en línea, la Rectoría contrató por adjudicación directa, por más de 100 millones de pesos, a la empresa Territorium Life, pero el ejercicio presentó innumerables fallas con suplantación de identidades, uso de inteligencia artificial y venta de servicios fraudulentos para la aprobación del examen.

Ante tantas fallas, el rector Lomelí apenas atinó a integrar una Comisión Técnica para evaluar el problema, la cual concluyó la conveniencia de hacer un nuevo examen presencial por escrito, para dar certidumbre a los resultados, pero esta propuesta enfrenta ya resistencia de aspirantes aprobados por el examen digital que rechazan ser evaluados nuevamente.

La crisis de la UNAM, de las más grandes hasta ahora por dañar sus principios, afecta a la institución, pero principalmente a la Rectoría, donde se procedió a renunciar a la secretaria general, Patricia Dávila, sin que ello calmara la tempestad.

Lo peor del caso es que hasta el momento la UNAM no ha procedido legalmente en contra de la empresa Territorium Life, la misma que estaba comprometida a incluir un mínimo de 20 mecanismos de seguridad para evitar fallas en la aplicación del examen de admisión, entre los que se encontraban reconocimiento facial y de voz, validación continua de identidad, supervisión con IA en tiempo real, bloqueo de copiar-pegar, impedir proyectar pantalla, entre otros.

La propuesta de Rectoría, sin ser definitiva, es que, del total de los aspirantes, 58 mil repitan su examen para que de ahí se definan alrededor de 22 mil para los que tiene cupo la Universidad en sus distintas carreras.

Total, nada concreto y el daño a la Universidad sigue creciendo.

Susurros

Cada mes el gobierno de Clara Brugada, conjuntamente con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, da a conocer los avances en materia de seguridad con positivos números; sin embargo, en el Centro Histórico de la ciudad se han registrado 24 muertes violentas en 16 eventos en los primeros 7 meses del año.

Esto muestra la guerra por el control territorial que enfrentan la Unión Tepito y la Anti Unión, de acuerdo a lo publicado por el diario Milenio, que informa que julio ha sido el mes más sangriento con 8 muertos y 4 heridos en balaceras. ¿Hasta cuándo se terminarán estos sangrientos hechos que mantienen en la zozobra a quienes habitan o transitan por el Centro Histórico?

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